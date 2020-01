Trabas arancelarias hacen al Mercosur poco atrayente

Jorge Salas, dueño de una empresa que fabrica piezas para autos y camiones vio en el Mercosur una oportunidad de oro.



Sin embargo, a pesar de que este bloque económico profesa la equidad y un trato simétrico en el plano comercial, la realidad es otra.

Salas cuenta cómo las argucias o trabas paraarancelarias le han robado las ganas de exportar al Mercosur, especialmente al Brasil y a la Argentina, que protegen de forma celosa sus mercados internos.



Permisos especiales para exportar, controles celosos de calidad, llenado de nuevos formularios, cobro excesivo en el transporte, dificultades para encontrar depósitos, son solo algunas de las trabas por las que pasó Franco en su intento por llegar a dichos mercados.

Por ello optó no mirar más hacia el sur y centrar sus esfuerzos en llegar y comercializar sus productos en Estados Unidos, en Europa y en algunos países asiáticos.



A Liliana Rocha, exportadora de textiles, la historia le es conocida y cada vez que la recuerda siente rabia de cómo los políticos prometieron el paraíso venezolano como la gran solución ante la pérdida de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (Atpdea) que en algún momento le permitió exportar a EEUU por un valor de $us 5 millones y que desde 2010 ha logrado vender al Mercosur no más de $us 300.000.

Un desequilibrio

De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la relación comercial, sin las exportaciones de gas natural, con los países integrantes del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), siempre fue deficitaria.

Como ejemplo, en 2015 a Argentina se le vendió por un valor de $us 105 millones y a Brasil $us 45 millones, mientras que se le compró a Brasil por un monto de $us 1.565 millones y a la Argentina por $us 1.044 millones.



A decir de Guillermo Pou Munt, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, el Mercosur fue una pésima decisión política que no trajo ningún beneficio para la producción nacional, sino todo lo contrario.

“La exportación no tradicional es casi nula a este bloque y por el contrario solo Brasil nos inunda con más de 1.000 productos con valor agregado”, señaló Pou Munt.



Cabe hacer notar que esta relación desigual también se da en el interior del Mercosur, ya que en 2006, Uruguay y Paraguay se quejaron por la conducta proteccionista de Brasil y de la Argentina