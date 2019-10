UD admite que fue un error aliarse con el MNR

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, admitió a nombre de su bancada que fue un error el haber firmado una alianza política con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en las elecciones nacionales de octubre pasado.



"No existe la bancada del MNR en Diputados y por más alianza que exista, no se puede hablar de una bancada que no terció en las elecciones pasadas (...) Para el momento electoral el país necesitaba de todos y asumimos con responsabilidad aquello. Es un error que tenemos que admitir y lo vamos a intentar resolver", afirmó el asambleísta.



Según el legislador, esta tarde los 33 diputados que conforman la bancada de UD en la Cámara Baja, evaluará qué puede suceder con los tres asambleístas que ingresaron con el MNR. La decisión quedaría en manos de Samuel Doria Medina y Rubén Costas.



"Había criterios programáticos que nos hicieron coincidir en las elecciones de octubre, pero también se plantearon puntos de vista éticos. Lamentablemente ellos han tomado la decisión de marginarse de este grupo de trabajo".



Agregó que cada alianza tiene consecuencias, pero no quiso señalar que fue una determinación peligrosa "darle poder nuevamente al MNR". Anteriormemente, UD reconoció que no cuenta con los mecanismos para garantizar la lealtad de los que fueron elegidos bajo esa sigla.