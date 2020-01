Año Nuevo, vida nueva, para dejar antiguos vicios

Desde estar obsesionado con el Facebook, comerse las uñas o fumar sabiendo el daño que ocasiona, todas las costumbres se crean y se refuerzan mediante el ‘ciclo del hábito’, señala un grupo de investigadores de la University College de Londres (Reino Unido), citado por el Huffington Post.

Según los científicos, cuando se repite una conducta un número suficiente de veces, el ciclo se hace tan automático que ya ni se piensa en él. La única forma de librarse es dándole un periodo de tiempo suficiente para desengancharse, cueste lo que cueste, y sugieren aplicar este método , de cuatro elementos:

Con los todos sentidos. Los primeros diez días son clave para identificar el ‘detonante’ del hábito: el motivo que lo genera. Se recomienda indagar por ejemplo, en qué es lo que te hace dar ganas de fumar o comer alimentos dulces, para conocer el origen del problema.

Gritalo a los cuatro vientos. Si mucha gente sabe que estás intentando deshacerte de un hábito, y hablas de ello, tienes más probabilidades de que tus amigos o familiares te avisen si bajas la guardia y de que te dé vergüenza ‘volver a caer’ delante de los demás.

Atento a la última tentación. Después de un tiempo, mucha gente cree que ya ha superado el mal hábito y levanta las manos. Si no estás atento, prepárate para cometer errores en la recta final. La diferencia entre el éxito y el fracaso reside en no dejar que los detonantes te sorprendan cuando parece que ya te has librado del hábito.

La recompensa. Dejar algo que te hace daño ya es una gratificación, pero también puede ser un buen motivo para celebrar sin caer en el hábito que tanto te has esforzado por dejar.

Los especialistas recomiendan aprovechar la oportunidad para reflexionar y pensar en el siguiente hábito del que te gustaría deshacerte, por lo que lo ideal, aseguran, es hacerlo de uno en uno

La técnica de 21 días para cambiar de vida

Maxwell Maltz, un reconocido cirujano plástico en la década de 1950, observó un patrón que seguían sus pacientes: cuando les modificaba algún rasgo de la cara les llevaba 21 días acostumbrarse al nuevo aspecto, señala El País. El especialista, cuya teoría fue constatada por decenas de sicólogos, creía que los hábitos, buenos o malos, se moldeaban del mismo modo.



Si has planeado cambiar algunas cosas de tu vida en este año, comenzá ya mismo con disciplina y compromiso. Puede que, en 21 días, empieces a sentir la diferencia.