Observan que pilotos de la FAB pasen a privados

El Gobierno califica de "irregular" la forma en la que el piloto de la nave de LaMia, que se accidentó y dejó 71 personas muertas, dejara la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Milton Claros, ministro de Obras Públicas, dijo que un piloto de formación militar no puede pasar a una actividad privada."Un piloto que tiene una carrera militar no puede pasar directamente a una actividad privada, por eso es que este señor Quiroga, que era el piloto de la aeronave (siniestrada), tenía un proceso en la Fuerza Aérea", manifestó la autoridad en entrevista con RTP, que cita ABI.Quiroga se desvinculó de forma irregular y quebrantando el reglamento militar, de acuerdo al Ministerio de Defensa. Su formación costó al Estado uno 100.000 dólares, tomando en cuenta que muchos son becados a cursos en Estados Unidos, Francia, Europa y otros países."Él hizo la carrera militar con un objetivo, pero después se desvinculó de las Fuerzas Armadas para encaminarse por la vía privada", agregó Claros. Ratificó que el informe que elabora esa instancia "no va a encubrir a ningún funcionario, vamos a llegar hasta el último nivel que corresponda, caiga quien caiga en este tema de responsabilidades u omisiones".Ayer se reveló que Quiroga era procesado en Bolivia y había una orden de apremio en su contra por abandonar la FAB junto a otros cuatro efectivos de esa institución. Un amparo constitucional evitó que se cumpla esa disposición judicial.