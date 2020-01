Funcionario agrede a un fotógrafo de Página Siete

Un fotógrafo del medio impreso, Página Siete, denunció ser agredido por un funcionario público del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuando intentaba sacar fotografías de la vigilia de las personas con discapacidad que están en vigilia a una cuadra de la plaza Murillo.



"Tomaba unas fotografías, me ha golpeado repetidas veces en la cabeza y la oreja por tomar fotografías desde la ventana de esta institución pública. Era un funcionario del INRA, yo estaba sacando fotos y me ha golpeado", contó a EL DEBER, Álvaro Valero, el afectado.



Conoce más: Así fue la detención del periodista de EL DEBER



Según las imágenes captadas por este medio, el fotoperiodista se apersonó a una de las ventanas de esa dependencia estatal para lograr tomas de las personas con discapacidad, que en ese momento protestaban, pero el personero intentó tapar con sus manos el lente de la cámara.



El relato del fotógrafo señala que sin ninguna razón, el funcionario, del cual no se conoce la identidad, increpó y empujó al joven profesional, que ingresó a esa dependencia pública para lograr mejores imágenes de la protesta.



Lea también: Presidente del Senado critica agresión hacia periodista



Abajo del INRA varios periodistas reclamaron por el trato que esa persona le dio al colega, además las personas con discapacidad que permanecen en el sector gritaron "¡Son unos cobardes!", en referencia al comportamiento tanto de policías como de funcionarios del Gobierno.