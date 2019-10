Diario que fue atacado en Argentina pide garantías al Estado para informar

Durante la madrugada del 4 de julio alrededor de 20 personas entraron por la fuerza al edificio donde funciona Tiempo Argentino y Radio América. Golpearon a tres trabajadores que estaban de guardia y luego comenzaron a romper el lugar. Fueron destrozados armarios, escritorios y el servidor de internet.



Al enterarse de lo que estaba sucediendo, rápidamente los periodistas del diario se fueron convocando en la puerta del lugar. Allí se encontraron con la policía en una actitud de absoluta pasividad, según señala un informe de RT en Español. Por presión de los trabajadores de prensa las fuerzas de seguridad ingresaron al edificio junto con ellos para detener la destrucción de la redacción y las herramientas de trabajo.



Estaba "todo revuelto. Papeles de la cooperativa que pudimos recuperar, armarios rotos, candados destrozados y con el servidor sin funcionar. Rompieron los cables", explicó Esteban Schoj, periodista del diario e integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).



Finalmente 16 de los 20 matones (cuatro se escaparon) pudieron ser identificados por la policía. Entre ellos estaba el empresario Mariano Martínez Rojas que asegura ser el dueño del medio de comunicación que actualmente funciona como una cooperativa.



Por orden de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Verónica Andrade, todos quedaron en libertad.



El periodista y presidente de la cooperativa Por más Tiempo, Javier Borelli, sostuvo en diálogo con RT que "la patota integrada por Martínez Rojas no tenía ningún documento ni ningún argumento para meterse en la redacción de Tiempo Argentino".



Borelli explicó que el empresario nunca acreditó "ser dueño del medio" y además "la sociedad que dicen poseer tampoco tenía alquiler vigente con los dueños del inmueble". Con lo cual "su irrupción fue absolutamente ilegal".



Para el presidente de la cooperativa que edita el semanario se trata de "un caso muy preocupante" y añadió: "Esperamos que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar nuestra salud y el derecho de los argentinos para comunicar, informar y trabajar".



Cabe destacar que tras la agresión, tanto la cooperativa como los tres trabajadores golpeados realizaron una denuncia ante la Justicia para que investigue. Frente a esto la fiscal Andrade citó a declarar a Martínez Rojas y advirtió que en caso de no presentarse podría pedir su prisión preventiva, indica RT en Español.



El diario Tiempo Argentino pertenecía al Grupo 23 del empresario Sergio Szpolski. En diciembre de 2015 se dejaron de pagar los sueldos por lo que los trabajadores comenzaron un plan de lucha que incluyó quite de firmas y paros en la redacción. A comienzos del año siguiente, se anunció la venta del diario a Martínez Rojas.



El nuevo dueño llegó con la propuesta de hacerse cargo de las deudas salariales y sacar a flote el medio de comunicación. Sin embargo tras varias promesas incumplidas, directamente dejó de presentarse a las reuniones y mesas de negociación.



Sin jefes ni nadie que les asegurará su continuidad laboral -y el hecho de que llevaban cinco meses sin cobrar su sueldo- los trabajadores decidieron tomar el asunto en sus manos. Fue así que a principios de abril anunciaron la conformación de una cooperativa que se hizo cargo del diario que pasó a editarse semanalmente los días domingo.