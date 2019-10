Ordenan aprehensión del general Hugo Baldivieso

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el miércoles que el exdirector administrativo de la Policía, Hugo Baldivieso Cardoso, tiene mandamiento de aprehensión en el caso de la compra ilegal de alimentos para la institución del orden.



"Él (Hugo Baldivieso) tiene orden de aprehensión porque, al igual que el excomandante de la Policía, Luis Cerruto, no se presentó para prestar declaración informativa ante la comisión de fiscales que investiga el caso", dijo en conferencia de prensa.



Advirtió que si Baldivieso desobedece a la convocatoria fiscal seguramente seguirá el proceso en "rebeldía y contumacia" por parte de la autoridad jurisdiccional.



Romero aclaró que el actual comandante general de la Policía, Freddy Téllez, fue quien denunció ante el Ministerio Público, la adquisición ilegal de víveres con un daño económico de 5 millones de bolivianos.



Agregó que el Ministerio Público conformó una comisión que en el marco de la investigación de la presunta comisión de delitos y convocó para que presten sus declaraciones informativas las exautoridades policiales como también exasesores jurídicos que firmaron el contrato de adquisición con la empresa vendedora de víveres.



Detalló que la ilegalidad está en el precio del quintal de harina que no corresponde al promedio de precios comerciales que rige en el mercado nacional, hecho que motivó la presunción de sobreprecio.



Rechazan denuncias de Chávez



El ministro de Gobierno rechazó las publicaciones que hizo la exsubcomandante de Policía, Rosario Chávez, a través de las redes sociales, en sentido, de que el caso de la compra ilegal de víveres confirmaba sus denuncias.



"Hacer notar que Chávez no denunció este caso ni cuando estaba en funciones de subcomandante, ni cuando fue invitada, convocada a especificar los casos de corrupción que anunció demostrar", dijo