Oficialismo y oposición cruzan mentiras y verdades sobre el No

Aun año de perder el referendo de repostulación del binomio presidencial, el oficialismo aún hace cálculos. Adriana Salvatierra, senadora del MAS, cree que sin el escándalo desatado por el caso Zapata, el Sí habría obtenido entre 10 y 20 puntos porcentuales más. Basa su análisis en una encuesta de Equipos Mori de octubre del año pasado, que midió el impacto en los votantes de la noticia de la relación entre el presidente Evo Morales y la exgerente comercial de la CAMC. Para la socióloga elegida en Santa Cruz, la oposición utilizó una mentira como herramienta de acción política ante la ausencia de agenda, propuesta y visión de país.



“Se degrada la acción política. El objetivo nunca fue comprobar nada, sino poner en duda la certeza que tenía la población sobre la honestidad del Gobierno y del presidente Evo. Se trató de poner en duda la ética del proceso y del presidente”, asegura Salvatierra.



Desde la vereda opositora, Jimena Costa, diputada de UD y politóloga, coincide en que hubo una lista interminable de mentiras, pero los que las dijeron fueron los del Gobierno, no los de la oposición. Para la paceña, la primera mentira fue la declaración de Evo Morales que admitió haber tenido un hijo con Zapata, luego el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el mandatario había conocido al pequeño, varios ministros argumentaron que incluso había pagado por curaciones para tratar de salvar su vida. “Hay un reconocimiento tácito de los hechos desde su primera declaración del presidente. Luego se vuelca todo y se dice que era un engaño de la señora Zapata”, dice Costa.



Hugo Siles, viceministro de Autonomías, asegura que la Fiscalía fue la encargada de desmontar “la mentira del niño”, que, luego, una comisión de la Asamblea Legislativa desestimó tráfico de influencias. Cree que hubo medios de comunicación que se dedicaron a repetir estas “mentiras” y que cuando se descubrió que el niño no había existido, no le dedicaron el mismo espacio para rectificar la información errada.



Cuando se le consulta a Siles si se había indagado sobre los negocios que Zapata pudo hacer sobre la base del certificado de nacimiento que ‘demostraba’ que había tenido un hijo con el presidente, responde que en 11 años de Gobierno el MAS ha visto a mucha gente que se hacía pasar por pariente de ministros, que la mayoría está presa, y que Zapata es solo una más de esa lista.



Cuando se le pregunta a Salvatierra si esa “mentira” no se hizo efectiva debido a que incluso el presidente creía que había tenido un hijo, responde: “Eso es farándula”.

Carlos Valverde, el periodista que dio a conocer la relación entre Zapata y el presidente, cree que la farándula vino del Gobierno. Dice que el Ejecutivo magnificó el caso del niño para tapar y apartar de la mente del ciudadano que estábamos ante un Gobierno corrupto.

Costa no cree que el caso Zapata haya sido el único motivo del No en el referendo. “La mentira más grande es que quieran hacerle creer al país que la victoria del No solo tiene que ver con el bochornoso y triste episodio de la vida del presidente”.



Salvatierra admite que hubo un conjunto de motivos. Como masista, se reprocha que la campaña no lograra equiparar la aprobación de gestión a la intención de voto. “No supimos comunicar que el presidente es la garantía del cumplimiento de la agenda patriótica”, se lamentó