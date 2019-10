¿Qué hacer cuando se te moja el celular?

Alguna vez te preguntaste, ¿qué hacer si tu celular se te moja?, puede ser que se te cayó del bolsillo y terminó en el inodoro, que se mojó en un aguacero o, incluso, que por alguna extraña causa te metiste a la piscina con él: la probabilidad de que a uno se le moje el celular es, sin duda, alta.



Lo increíble es que eso puede no ser el fin del mundo de tus fotos, contactos, videos... Porque aquí te pasamos unos tips con varias soluciones:



1. Sácalo del agua?

Sí, responde a la reacción instintiva: debes sacarlo del agua e intentar secarlo cuanto antes y con lo que encuentres: papel, toalla, el mantel, la camiseta.



2. No lo prendas

Pero con el segundo impulso del instinto sí hay que tener cuidado: si se apagó, lo peor que puedes hacer con el celular es intentar prenderlo, porque puede generar un corto circuito. Así que déjalo así.



3. Quítale la batería y la tarjeta sim

Precisamente para evitar que los circuitos eléctricos funcionen, otra de las medidas que hay que tomar casi instantáneamente es quitarle la batería y cualquier tipo de protector que tenga.



Una vez sin batería, es bueno secar con una servilleta por dentro. Y con mucho cuidado. Hay celulares que no permiten sacar la batería, con apagarlo es suficiente. También se recomienda quitarle la tarjeta sim y secarla.



4. Sácale el agua, en lo posible

Sin ser demasiado agresivo, es buena idea tratar de sacarle el agua al dispositivo. Para eso se puede batir un poco, soplarlo o chupar las gotas de agua con una aspiradora.



5. Ponerlo en arroz

En un recipiente seco, puede ser de vidrio o de plástico, mete el celular rodeado de arroz crudo. Ciérralo y ponlo en un lugar seco, incluso uno donde le dé un poco de sol. Después de unas 24 horas, ábrelo e intenta prenderlo.



La conocida teoría del arroz ha sido comprobada por varios blogs especializados, la lógica es que es que el arroz tiene partículas higroscópicas que le permiten absorber la humedad que quedó dentro del dispositivo.



6. Ponerlo al sol

Si no hay arroz, otra opción es ponerlo al sol sobre una servilleta. No lo puedes dejar mucho tiempo, porque el sobrecalentamiento puede dañar la pantalla. Para evitar eso, es bueno ponerle un ventilador, que también ayuda a secarlo.



Cuando te sientas satisfecho y creas que se logró absorber la humedad, intenta prenderlo. Puede o no funcionar, mucho depende de cuánto se mojó y, sobre todo, qué chips dentro del teléfono se mojaron.

Esto, de nuevo, no es ciencia exacta. Es un acto de esperanza.