Repudian publicidad que se burla de Evo y del mar

El video que se burla del presidente Evo Morales y de la causa marítima despertó el repudio de políticos en Bolivia, que consideran que la estrategia publicitaria de una telefónica en Chile denigra la imagen del país.



"Absolutamente reprochable, es nuestro presidente y no nos parece correcto que Chile, con el que además tenemos un conflicto, haga alusión a nuestro mandatario en un spot en el que no solamente lo ponen en ridículo al presidente sino a todos los bolivianos", señaló el senador opositor Edwin Rodríguez de Unidad Demócrata (UD).



La grabación muestra el frontis de lo que sería Palacio de Gobierno, dos colorados de Bolivia en abarcas, el saco que usa habitualmente el mandatario, con tiras de aguayo, cuadros del mar y una zampoña, todos elementos que distinguen al país.



"Desde ningún punto de vista es aceptable, más allá del aprecio o no al presidente Evo Morales está el respeto a la investidura, yo como senador opositor no lo acepto y repudio esa actitud, así venga de una empresa privada”, agregó el representante de UD.



Mientras que el expresidente Jorge Tuto Quiroga, lamentó la falta de respeto al presidente de los bolivianos y pidió al Gobierno chileno sancionar a la empresa responsable, debido a que consideró que se trata de una ofensa a todo el país.



“Pedir al Gobierno de Chile que no difunda, no injurie y no discrimine a Bolivia con ese spot, el Gobierno chileno debe tomar cartas en el asunto, yo soy opositor a las ideas del presidente Morales, discrepamos por las políticas públicas, pero es el presidente de todos los bolivianos”, manifestó.



La grabación de la compañía WOM (Word of Mouth o "boca a boca" en inglés), satiriza un impasse que el mandatario tuvo con periodistas de Chile y menciona la causa marítima, señalando que "si tu tampoco puedes navegar como quieres".



Video de la sátira presidencial:,