Ruta a la Chiquitania está bloqueada en seis puntos

Tal como estaba previsto los transportistas que prestan servicio a la Chiquitania comenzaron a bloquear de manera indefinida la ruta exigiendo varios puntos a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), siendo el principal el mantenimiento de la ruta a Brasil y a Beni.

El cierre de la vía se inició desde las primeras horas de este martes en dos puntos, uno en la entrada de Pailón y el otro en el puente del Río Grande donde se han apostado transportistas de esa población y los provenientes de San José, Tunas, El Tinto, Tres Cruces y San José de Chiquitos.

También se habla de un tercer sitio de bloqueo en Los Troncos, en la ruta a Trinidad, pues los transportistas exigen la inmediata reconstrucción de la capa asfáltica que se halla destruida, pues las flotas tardan hasta 14 horas en recorrer la ruta para llegar a la capital beniana.

Entre las demandas del Bloque de Defensa Interinstitucional del Transporte de las Provincias Chiquitanas están la reconstrucción del tramo Cotoca-San Ramón, el funcionamiento de surtidores virtuales en San Julián, San José de Chiquitos y Ascensión, presupuesto para mantener la carretera a Brasil y la destitución del gerente regional de la ABC, Adhemar Rocabado.

Sin embargo, la ABC anunció que hay un proyecto de $us 240 millones otorgados por el Banco Mundial para la reconstrucción de la ruta entre Cotoca y Trinidad, donde se tiene previsto la apertura de sobres de la licitación en julio. Por el momento no hay paso hacia ninguna localidad situada al este y noreste de la capital cruceña, por ello en la terminal Bimodal las empresas de flotas de pasajeros no están vendiendo pasajes, pero los pasajeros en tránsito se sienten perjudicados por no poder llegar a destino.