Bolivia priorizará Palestina y Colombia en el Consejo de Seguridad

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, admitió que el presidente Evo Morales ha sido crítico con el Consejo de Seguridad permanente de NNUU que está conformado por EEUU, Rusia, China, Francia e Inglaterra, y desde ahora también por Bolivia, como miembro no permanente.



Sin embargo, el ministro aseguró que la posición del mandatario no puede impedir que Bolivia asuma su nueva responsabilidad en ese organismo y recordó que es la tercera vez que el Estado es designado miembro no permanente, aunque es la primera vez durante el gobierno de Evo Morales. Ahora la intención es trabajar “desde dentro”, enfatizó.



La cuestión palestina y el proceso de paz en Colombia serán dos de las grandes prioridades de Bolivia en el Consejo de seguridad de la ONU, según aseguró hoy su embajador ante la organización, Sacha Llorenti.



Bolivia ocupará a partir del próximo enero un asiento en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, tras ser elegida hoy

como miembro no permanente por la Asamblea General.



Llorenti, en declaraciones a los periodistas, recordó que Palestina es "una prioridad para la política exterior boliviana" y adelantó que será uno de los asuntos a los que prestará más atención en el Consejo.



"Es una de las causas que tiene que ser resuelta lo antes

posible. No puede el Consejo de Seguridad, creemos, guardar un

silencio cómplice ante la ocupación", dijo el embajador boliviano.



Bolivia fue elegida hoy miembro no permanente del Consejo de Seguridad ONU para el periodo 2017-2018. Es la tercera oportunidad que el Estado es delegado para desempeñar esa importante responsabilidad. La primera vez lo hizo entre 1964 y 1965 y la segunda ocasión entre 1978 y 1979. Bolivia ocupará el asiento que deja Venezuela.



“Los cambios se hacen desde dentro, se puede denunciar los abusos de este Consejo de Seguridad; lo que el presidente Morales cuestiona es que los cinco países miembros de este Consejo tienen derecho a veto, el Presidente lo que critica es la asimetría del poder de decisión, vamos a seguir cuestionando”, adelantó Ferreira.



El ministro afirmó que esta elección es de carácter rotatorio y que son 10 cargos que se suceden entre países y que en esta oportunidad le tocaría a Bolivia reemplazar a Venezuela en el Consejo no permanente de NNUU y añadió que es el reconocimiento de las otras naciones a un trabajo de política internacional de parte del país.



En criterio de la autoridad, Bolivia llevó a las Naciones Unidas varias propuestas que fueron acogidas de buena manera como la universalización de los servicios básicos; la declaratoria del año internacional de la quinua; el respeto a la trilogía andina del ama sua, ama llula, ama q’ella; Bolivia presidió el G-77 y también fue portavoz de la descolonización y lucha contra los que quieren ignorar la soberanía de los pueblos.