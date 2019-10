La pasta no engorda, lo dice la ciencia

Esta semana comenzó a circular una noticia que está causando furor en las redes sociales: la pasta no engorda. Lo dicen quienes más saben del asunto, los italianos. Una investigación llevada a cabo en el país europeo y publicada en Nutrition and Diabetes echaría por tierra la creencia arraigada de que este alimento es causa de obesidad.



El estudio, desarrollado el Instituto Neurológico Mediterráneo Neuromed, en Italia, va incluso más allá: el consumo de pasta también reduciría el riesgo de padecer obesidad general y abdominal, señala un artículo en Univisión.



Para su investigación, los científicos examinaron a más de 23.000 personas inscritas en dos grandes estudios epidemiológicos: el proyecto Moli-sani y la Encuesta de Nutrición y Salud italiana, del Instituto Neurológico Neuromed.



“Mediante el análisis de los datos antropométricos de los participantes y sus hábitos alimenticios hemos visto que el consumo de pasta, al contrario de lo que muchos piensan, no se asocia con un aumento en el peso corporal. Los resultados muestran que la pasta contribuye a tener un índice de masa corporal saludable, una menor circunferencia de la cintura y una mejor relación cintura-cadera”, explica George Pounis, líder del trabajo.



Por otro lado, según publica Telemundo, Licia Lacoviello, jefa de la epidemiología molecular y nutricional en el laboratorio Neuromed, concluye que eliminar la pasta completamente "no es una actitud correcta". En cambio, debemos comerla con moderación.



"Estamos hablando de un componente fundamental de la tradición italiana mediterránea, y no hay razón para prescindir de él", dijo.



En el mundo se producen anualmente cerca de 14.3 de toneladas de pasta, siendo Italia el primer país productor, con 3,408,499 toneladas, seguido de Estados Unidos, con 2,000,000 de toneladas aproximadamente. Según la International Pasta Organisation, Estados Unidos es el sexto consumidor de pasta en el planeta: 19.4 libras per capita.