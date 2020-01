García resalta la libertad de prensa en democracia

"Una característica de democracia es la libertad de prensa y de pensamiento", resaltó el vicepresidente Álvaro García Linera, a tiempo de resaltar las peculiaridades de la actual época que vive el país frente al periodo de dictaduras.



La segunda autoridad sostuvo que "algunos trasnochados políticos de derecha dicen que hay dictadura" y ratificó que "ya no se persigue por pensar de una u otra manera", alabando que ahora estamos en el periodo más largo de respeto de derechos constitucionales.



Envió un mensaje a los jóvenes, señalando que "en dictadura no tendrían WhatsApp o su Facebook, donde ahora dicen lo que quieren". Resaltó la "madurez de la conciencia democrática de los bolivianos, que impide el regreso de las dictaduras".



Sostuvo que desde la recuperación de la democracia, hace 34 años, se vivieron dos etapas, una de baja intensidad, con gobiernos de minorías y otra de alta intensidad, con la amplia participación de los movimientos sociales.



Además se tomó algunos minutos para criticar el Decreto Supremo del Gobierno de Carlos Mesa, 27345, como parte de la "corrupción institucionalizada" de los gastos reservados. La medida instruye que los documentos referidos a esos dineros sean "destruidos o incinerados".



Aseveró que la actual etapa se caracteriza por la "aspersión de la riqueza y la ampliación de los bienes comunes". Manifestó que como Gobierno "estamos muy contentos y satisfechos, sabemos que no es la última etapa, sabemos que la democracia puede ir creciendo" y concluyó resaltando que "Bolivia es uno de los países más democráticos del mundo".