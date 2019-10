Lawrence:“Si tienes que ser más agresiva, hazlo y no pidas perdón”

"Si quieres que te paguen más, pídelo, y si tienes que ser más agresiva, sé más agresiva y no pidas perdón". Así de rotunda se muestra Jennifer Lawrence en una entrevista con motivo del estreno de su nueva película, "Joy", en la que interpreta a una mujer que alcanza el éxito en un mundo de hombres.



La estadounidense, al igual que Joy Mangano, su personaje en el filme, lleva a cabo su particular lucha: conseguir una igualdad salarial entre los actores y las actrices del universo de Hollywood.



Para la joven, esta es una batalla individual que depende de cada mujer, asegura Lawrence, que a sus 25 años ya ha conseguido un Óscar por "Silver Linings Playbook", además de otras dos nominaciones y dos Globos de Oro, premio al que aspira de nuevo por "Joy".



Una lucha personal que la acerca mucho al personaje que encarna en la cinta dirigida por David O. Russell, en la que es su tercera colaboración con él tras "Silver Linings Playbook" y "American Hustle".



Las semejanzas entre Jennifer y Joy son múltiples: ambas son mujeres independientes y decididas que no se rinden a la primera de cambio, aunque la cualidad común que destacó la actriz con vehemencia fue "la tenacidad".



Aquí puedes ver el tráiler en inglés de "Joy",

En la película, Lawrence tiene que lidiar con un padre problemático, una madre depresiva y un exmarido con el que todavía comparte techo para crear la "Magical Mope", una fregona con un cabezal extensible y flecos de algodón.



Entre el Globo de Oro a "Mejor actriz de comedia" al que está nominada por "Joy" o una "Magical Mope", la actriz de Kentucky tiene claro lo que elegiría.



"Me quedo con la fregona, por supuesto, porque es mágica y podría hacer de todo con ella. Incluso podría ser un arma", apuntó mientras sonreía.



Porque, asegura, en el mundo actual es posible ser madre sin renunciar a una carrera profesional.



"Durante mucho tiempo se tenía la idea de que para ser un buen padre o una buena madre tienes que sacrificarlo todo, algo que quizá era verdad y por lo que mucha gente ha pasado, pero afortunadamente los tiempos están cambiando", explicó.



El día de Navidad se estrena en Estados Unidos la historia real de Joy Magnano, una madre divorciada con tres hijos que revolucionó el mercado con sus inventos para el hogar y que consiguió fundar su propia empresa en Estados Unidos.