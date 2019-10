Hollywood tendrá los Óscar más inciertos

Tras casi tres meses de temporada de premios, Hollywood acoge este domingo los Óscar más inciertos de los últimos años, en los que "El renacido", "Spotlight" y "La gran apuesta" tienen las mismas posibilidades de adjudicarse el premio a Mejor película del año.



"El renacido" acude como la favorita de la noche con 12 nominaciones y con la esperanza de ser el trampolín para que sus protagonistas graben en oro su nombre en la meca del cine.



Su director, el mexicano Alejandro González Iñárritu, está a un paso de convertirse en el tercero de la historia en ganar dos estatuillas doradas consecutivas, siguiendo el legado de John Ford y Joseph L. Mankiewicz.



Pero de lo que al parecer no hay duda es que Leonardo DiCaprio se alzará por fin con el primer Óscar de su carrera, tras cuatro intentos fallidos y una filmografía impresionante a sus espaldas.



"La victoria de Leonardo DiCaprio no es ninguna sorpresa", dijo la bloguera de Indiewire Anne Thompson. Su papel principal en este drama sobre la conquista del oeste, que reflexiona sobre los instintos de supervivencia y venganza del ser humano, ha entusiasmado a los críticos y le ha valido el Globo de Oro, el SAG y el BAFTA.



DiCaprio se ha volcado totalmente en la campaña de premios y ha repetido una y otra vez que "El renacido" es, de lejos, el film más duro que ha hecho nunca: rodó en un frío extremo, sufrió contusiones, cargó pesadas pieles y hasta se comió el hígado crudo de un bisonte.



El día de Rocky



"La gran apuesta" llega con la ventaja de haber logrado el premio del sindicato de productores (PGA), clave para aumentar las opciones de recibir el Óscar.



Pero su director, Adam McKay, y su actor de reparto estrella Christian Bale -también nominados a la gran fiesta del cine estadounidense-, no han recibido ningún galardón.



La cinta rememora, en un tono tragicómico, cómo un grupo de banqueros de Wall Street se enriquecieron tras detectar que la economía mundial colapsaría en 2008. "Spotlight" no ha ganado nada relevante, pero cuenta con el apoyo de la crítica desde el día de su estreno. El film reconstruye la investigación que el diario The Boston Globe llevó a cabo para destapar los abuses sexuales de decenas de curas.



Rachel McAdams y Mark Ruffalo compiten por sus roles secundarios, al igual que Tom McCarthy por su dirección. "Puente de espías", "Brooklyn", "Mad Max: Fury Road", "The Martian" y "La habitación" también optan al Óscar a Mejor película.



Brie Larson tiene todos los números para ser nombrada la mejor actriz del año precisamente por "La habitación", el drama con el que se ha dado a conocer en todo el mundo interpretando a una madre secuestrada junto a su hijo.



Hollywood se prepara, por otro lado, para vivir un momento de película si Sylvester Stallone se impone en la categoría secundaria por encarnar de nuevo a Rocky Balboa en "Creed".



El círculo se cerraría de forma mágica para el artista porque hace casi 40 años que fue nominado por primera -y última- vez gracias al personaje que le hizo famoso.



Colombia busca la gloria



Colombia desembarca con toda la ilusión de hacer historia y llevarse su primer Óscar a Mejor película de habla no inglesa por "El abrazo de la serpiente", un viaje al pasado para homenajear a las tribus de la Amazonía.



Su director, Ciro Guerra, ha hecho una gran campaña para darse a conocer en Hollywood, pero ante él tiene a la húngara "El hijo de Saul", la gran favorita. Latinoamérica también estará representada por "Historia de un oso", un cortometraje animado del chileno Gabriel Osorio.



De España llega Paco Delgado, que busca su primer galardón por el vestuario de "La chica danesa", tras su nominación en 2013 por "Los Miserables".



La 88 ceremonia de los Óscar comenzará a las 21:30 en el corazón de Hollywood, después de más de tres horas de alfombra roja.