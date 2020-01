Periodista recibió golpiza por mineros en el bloqueo

"Lo han masacrado", esa fue la descripción que realizó un cooperativista sobre lo que sucedió con el camarógrafo, Róger Salazar, de Cadena A, que resultó herido producto de la agresión de mineros, mientras cubría el bloqueo en el sector de Panduro, carretera entre LaPaz-Oruro.



En un audio, difundido por radio Compañera, se escucha como Marco Flores, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPI), se comunica al celular del periodista afectado, le contesta un minero y le dice que "carj..., a tu cumpa le han sacado la pu..., le han partido, una pena en la carretera".



El comunicador recibió golpes en la cabeza y fue trasladado a un centro médico de Oruro, donde, según imágenes, se puede observar como es ingresado en una silla de ruedas y también se advierte el estado en el que quedó la cámara que usa como herramienta de trabajo.



El equipo que fue destrozado: ( Foto, Rimay Pampa),

En el audio, donde el cooperativista no revela su nombre, le dice al dirigente de los periodistas que: "Le han quitado su cámara, sabes que son unos locos, no ve. Que venga a recoger su celular tu cuate", en referencia al camarógrafo herido.



Albino García, máximo dirigente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), señaló sobre el incidente: "Estamos recopilando información, pero entendemos que de alguna u otra forma, si es así, no vamos a admitir ese tipo de comportamientos de nuestros compañeros".