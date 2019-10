Ridley Scott filmará película sobre 'El Chapo'

El director de cine británico Ridley Scott llegó a un acuerdo con la productora estadounidense Fox para dirigir una película que adaptará un libro inspirado en la vida del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se fugó a mediados de este mes de un penal de máxima seguridad en México.



Según una información exclusiva de la revista The Hollywood Reporter, que recogen este viernes medios locales, Scott llegó esta semana a un acuerdo para adaptar al cine la novela "The Cartel", de Don Winslow, un libro de ficción que tiene paralelismos con la primera fuga de prisión del líder del cartel de Sinaloa, en 2001.



La novela, publicada el mes pasado, es ya un éxito de ventas en Estados Unidos y su autor se pasó más de una década investigando la vida de "El Chapo" y estudiando su huida de prisión en 2001, cuando supuestamente se escondió en un carro de lavandería para escaparse.



Dos amigos terminan enfrentados



El libro cuenta la historia de dos amigos, Art Keller y Adam Becerra, cuyos caminos se separan cuando el primero comienza a trabajar para la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) y el segundo se une a un cartel.



La misma revista asegura que Fox ya ha contactado al famoso actor Leonardo DiCaprio para ofrecerle el rol de Keller, aunque por ahora no hay nada cerrado en cuanto a los intérpretes.



Ridley Scott, director de galardonados filmes como "Alien", "Blade Runner" o "Gladiator", dirigirá y producirá la nueva cinta con su productora Scott Free Films, y Shane Salerno se encargará del guión.



Según la revista especializada Deadline, Fox ha pagado 6 millones de dólares por el acuerdo, que incluye la compra de los derechos de autor de "The Cartel" y de otra obra del mismo autor, "The Power of the Dog" (2006), centrada en la guerra contra las drogas.



"El Chapo", requerido por las autoridades de México y Estados Unidos, se fugó el pasado 11 de julio de la cárcel del Altiplano I, en el estado de México (centro del país), por un túnel hasta un domicilio ubicado a 1,5 kilómetros de distancia, fuera del penal.