Ministra critica el trabajo de los vocales electorales

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, observó el trabajo que realizan los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre las prohibiciones de publicidad y propaganda de cara al referendo referido a la reelección de Evo Morales.



"Nos preocupa que siendo varios de los miembros del Tribunal Supremo Electoral comunicadores, no sepan diferenciar entre una información, una propaganda y relacionada además al reglamento (electoral) en específico", dijo la autoridad.



La crítica gubernamental surge en medio de las determinaciones que asume el TSE, que en los últimos días realizó repetitivas amonestaciones a instituciones públicas por hacer campaña, pese a la prohibición.



"Que me demuestren periodísticamente dónde está haciéndose propaganda, periodísticamente esta es una nota, este es un titular, es un hecho que se está reflejando. No entendemos este comportamiento tan desequilibrado, tan poco profesional en las apreciaciones respecto al trabajo que se hace desde el ministerio de Comunicación y los medios del Estado", agregó Paco.



El Gobierno presentó un recurso de insconstitucionalidad contra la limitación de 15 minutos a las transmisiones de entrega de obras, mientras que el Tribunal Electoral respaldó la vigencia de la norma que rige hasta el 21 de febrero.