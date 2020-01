... Cara a cara

“Yo no soy mujer, así que no tengo días malos”, disparó en una entrevista el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La idea ha sido durísimamente criticada por muchos debido a su contenido terriblemente sexista. Cómo se parecen Putin y Trump, dicen algunos, a propósito del pensamiento y el estilo de los líderes de dos de los países más poderosos del mundo. El perfil misógino de ambos genera muchas críticas, pero no parece finalmente incidir electoralmente en un planeta que debería no ser complaciente con los que abusan, estropean o discriminan a las damas.

Vivimos tiempos de muchos cambios en el mundo político, empresarial y mediático. Cada día nos enteramos de esos cambios, los que se deben encarar con un fuerte sentido de adaptación si se quiere realmente sobrevivir. A propósito de la política, el sociólogo Henry Oporto dijo ayer en un panel sobre comunicación que estamos, en muchos países, en un momento en que es más fácil llegar al poder que conservarlo o mantenerse en él. En realidad, a los políticos les cuesta cada vez más la fidelidad de sus públicos cautivos. Y, por este mismo motivo, a los políticos les cuesta más ahora tomar decisiones, según las interesantes reflexiones de Oporto.

En el mismo panel, el especialista en comunicación Eugenio Martínez también reflexionó sobre la constante incertidumbre que viven todas las empresas en un mundo en permanente transformación. “Las empresas no saben qué sucede pero saben que algo sucederá”, explicó, para ilustrar la dimensión de esa incertidumbre. Las compañías son cada vez más frágiles y expuestas a vivir algunas crisis, que se deben afrontar con una comunicación efectiva.