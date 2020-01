Zapata apunta a Quintana por obras del Evo Cumple

La expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, en entrevista con ERBOL, acusó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de distribuir, supuestamente de forma irregular, las obras del programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple".



El fin de semana, la exnovia del Primer Mandatario accedió a una entrevista con este medio en la que dejó entrever las irregularidades que existirían en el mencionado programa y aseguró que tiene en su poder pruebas que no sólo se refieren al delito de supuesto uso indebido de influencias con la empresa china CAMC, sino con "otros temas" en los cuales también está implicado Juan Ramón Quintana.



"Quiero aclarar que yo no tengo el suprapoder, no he sido funcionaria pública, yo no dirigía a los ministros para que otorguen esos contratos. Quintana manejaba todo esto, se supone que Quintana. Yo no repartía las obras de Evo Cumple como pan, él (Quintana) es el encargado. Hay muchas pruebas que se tiene que sacar. Hay un millón de temas más que deberían ser investigados de la misma manera", dijo Zapata.



El pasado 19 de febrero, la exviceministra de Coordinación Gubernamental del actual Gobierno, Rebeca Delgado, dijo a ERBOL que "el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple es una caja de pandora", utilizado para proselitismo partidario, control político y para la usurpación de funciones de alcaldes y gobernadores.



Además, reveló que el Presidente se molestó y que incluso casi la saca de su oficina cuando ella le dijo que este tema "estaba siendo mal manejado". En la oportunidad, también dijo que cuando se creó el programa se dispuso un sistema de control a cargo de las antiguas Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y que la prioridad de obras debería constar en un acta firmada por los pobladores y no como ahora que el Presidente decide a quién entregar recursos "para que se le rinda pleitesía".



Días atrás, cuando Zapata salía de una audiencia, acusó a Quintana de "armar todo esto". Cuando se le preguntó qué había "armado" la autoridad, la joven respondió:



"Tengo que mostrar todo con pruebas, hay muchas cosas que se tienen que saber. Estoy pidiendo garantías para poder hablar y que me den los 15 minutos para mostrar documentos que no solamente comprometen el tema en el que supuestamente yo estoy involucrada, hay otros temas que se tienen que investigar de la misma manera que se están investigando los temas que yo dirigí", afirmó.



Además dijo que en esos 15 minutos que solicitará para hablar con los medios de comunicación, entregará información "que también tiene que ver con mi propio querellante (Quintana), hay otras cosas que también tienen que ser investigadas".



Asimismo aseguró que no conoce a otros ministros de Estado ni tuvo contacto con ellos, que los mensajes de chat, grabaciones y llamadas fueron interactuadas sólo con Quintana.



Al ser consultada si en algún momento estuvo interesada en el Ministro de la Presidencia, ella lanzó una risa irónica.



Por otro lado, reveló que ella ingresaba a las dependencias de la Unidad de Gestión Social con el conocimiento de Quintana.

"Es como aquí (la cárcel), las policías no pueden entrar al despacho de la mayor o una dependencia sin autorización de nadie", indicó.



Zapata también afirmó que la exdirectora de la Unidad de Gestión Social, Cristina Choque, es "inocente" y al igual que su exchofer, Jimmy Morales, están siendo utilizados como "chivos expiatorios" en el caso CAMC.



Relató que al día siguiente de la denuncia inicial revelada por el periodista Carlos Valverde, ella se comunicó con Quintana a las 5.00 de la madrugada y le contó lo que sucedía. Cristina Choque se presentó en su casa tres horas después por instrucciones del Ministro de la Presidencia y la llevó al Hotel Presidente para que tenga que brindar declaraciones ante la prensa.



"Pero yo tengo testigos que prueban que yo me he rehusado a dar esa declaración", dijo.