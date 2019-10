700 pandillas operan en el país, según Romero

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que en Bolivia operan unas 700 pandillas que causan zozobra y temor en las calles y convocó a una Cumbre de Seguridad Ciudadana para abril.



"En Bolivia operan aproximadamente 700 pandillas, no son datos oficiales, no son datos cerrados, son investigaciones académicas las que respaldan este hecho (…) Ojalá en la próxima Cumbre de Seguridad Ciudadana que vamos a convocar para el día 11 de abril en la ciudad de La Paz, también podamos debatir (el tema de las pandillas)", sostuvo la autoridad.



El ministro manifestó que la mayor cantidad de pandillas están en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Muchos de estos grupos están vinculados al consumo de drogas y alcohol.



Romero lamentó que menores de edad sean parte de estos grupos y que en el país no existan suficientes centros de rehabilitación para orientar a estas personas.



"(Se debe debatir) acerca de esfuerzos concurrentes entre el Gobierno nacional, gobernaciones y municipios para la construcción e implementación de centros de rehabilitación", agregó.



El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, dijo que antes de la Cumbre se realizarán reuniones de preparación y la Policía estará a la cabeza de estas actividades en favor de mejorar y garantizar la seguridad de la población.