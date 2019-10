Denuncian a Huanca por asistir a entrega de obra

La candidata a la Gobernación de La Paz por Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, denunció ante el Tribunal Departamental Electoral (TDE) a Felipa Huanca, postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS), que ayer participó de la entrega de la doble vía a Oruro.



"Nosotros denunciamos públicamente esta falta, pero nosotros entendemos que esto va a ser guardado en el escritorio de cualquiera de los miembros del Tribunal, que el propio presidente Evo Morales ha desconocido", exclamó la política.



Reyes consideró que "se ha perdido todo respeto al Tribunal Electoral" y anticipó que pese a la queja no existirá una sanción para la candidata. Resaltó que las autoridades del oficialismo solo figuran en la entrega de obras que no hicieron.



"Es un Tribunal (Electoral) muy tibio que sabemos no va a hacer nada, lo que queda es que la población reaccione y no de continuidad al modelo Cocarico. Hay fotos, grabaciones, pero sabemos que no va a haber campaña sino uso de los recursos públicos", lamentó.



Se conoce que desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz se notificará a la candidata del MAS", debido a que la Ley de Régimen Electoral está prohibida la propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de medios de comunicación y "utilizar imágenes de la entrega de obras públicas, bienes servicios, programas o proyectos”.