“El papa dirá en Chile la actitud que debe tener un gobernante”

¿Cuál es su evaluación sobre el reencuentro del Comité de Fronteras, tras casi seis años de inactividad?

La evaluación de Bolivia, después de la décimo tercera versión del Comité de Fronteras, es muy positiva porque nos abre un escenario de diálogo y una etapa muy importante con Chile. No tenemos relaciones diplomáticas, pero sí consulares-administrativas, y eso es clave para nosotros porque desbloquea otros mecanismos. Con Chile está pendiente una deuda histórica, no podremos entender la coyuntura de las relaciones bilaterales si no nos vamos a los antecedentes. Tenemos que remontarnos a la historia.

Es decir, al tema marítimo.

Necesariamente. Y no vamos a tener relaciones sin resolver este tema pendiente, porque Bolivia nació con acceso soberano al océano Pacífico, esa es la realidad. Históricamente, nosotros teníamos una cualidad marítima, y Chile nos invadió. La de 1879 no fue una guerra, porque esta se produce cuando hay un conflicto entre partes y ambas inician una disputa bélica. El concepto de guerra no se asimila a esta situación.

¿Por qué?



Primero, porque Bolivia siempre tuvo una vocación de paz. Desde su nacimiento el país no ha estado afanado en tener un ejército, Fuerzas Armadas para poder invadir, nosotros no tenemos ese antecedente histórico, somos herederos de una cultura de paz desde Tiwanaku, porque todo lo que se encuentra allá nos muestra que fue una confederación plurinacional no solamente del altiplano, sino de la amazonia y no de Santa Cruz, sino de Brasil. Por eso, mientras siga latiendo el corazón boliviano, estaremos pendientes del mar.



¿Cuáles son los avances técnicos que se han logrado en el Comité de Fronteras esta semana y qué destaca?

Estoy muy contento porque no llegamos con las manos vacías para esta reunión. Antes del 25, consensuamos varios temas con nuestros visitantes. Bolivia planteó conformar dos comisiones, una de facilitación y otra de cooperación fronteriza, priorizando los protocolos de incidentes. Chile nos hizo llegar su agenda, en la que le dieron énfasis al control integrado, en Chungará-Tambo Quemado. Cada país tiene sus prioridades. Nosotros, sin sacar ningún tema, integramos los dos. Sin sacar ningún tema, hemos abarcado todos.¿Y esa ruta de 21 kilómetros, en Chungará, que Chile tiene estancada hace más de un año y que afecta al flujo vehicular entre países?



¿Se habló de eso en el Comité de Fronteras?

Se habló de eso, y se ha hecho una revisión técnica minuciosa, porque el Comité de Fronteras es un grupo de trabajo técnico. Parte de lo mínimo, de quién enciende la luz, qué manuales de procedimiento se requieren. Es un trabajo específico, y ambos países proyectamos la marcha blanca, una simulación de cómo podría llevarse el trabajo integrado de control. Fijamos fechas y lo haremos ya desde la próxima semana. In situ, veremos cómo funciona todo. Necesitamos no solamente el trámite, la conexión caminera, y seguro esta contingencia del camino se verá allá.



¿Qué mecanismos se puede aplicar para que los ciudadanos bolivianos y chilenos que viven en la frontera caminen sin problemas por estos pasos?

Uno de los temas que priorizamos es la posibilidad de implementar la tarjeta vecinal fronteriza. Este documento es extendido por las autoridades migratorias de ambos países y otorga el permiso de residir, estudiar o trabajar con seguridad a personas que viven cerca de la frontera. Esa tarjeta permitirá no estar bajo el control regular, facilitará estos procesos.



¿Qué se proyecta después de este reencuentro?

Fue un reencuentro, definitivamente. Después de los dos incidentes fronterizos, tenemos claro el camino que se debe tomar. Lamentamos la decisión de Chile de judicializar el que le tocó. Bolivia mostró cuál es la vía para hacerlo correctamente: lo resolvimos por la vía diplomática. Estos dos casos muestran de que hay una necesidad urgente de estos protocolos. Lo segundo, este mecanismo del Comité de Fronteras abre un nuevo espacio de diálogo, esa fue la importancia fundamental de la reunión del 25 de julio.





Hasta hace poco hubo un intercambio de declaraciones agresivas entre ambos países, con términos ásperos. Ahora se abre la posibilidad de un diálogo, en principio técnico.¿Qué hizo que esa dureza del lenguaje diera paso a un trato menos subido de tono?

Debemos diferenciar algo. Los pueblos tienen otro tipo de diálogo y están profundamente integrados. La diferencia con Chile no es con su gente, sino con el Gobierno de ese país, y es un hecho que algunos voceros de La Moneda no han favorecido para generar estos espacios.



¿Y usted cree que los voceros bolivianos sí lo hicieron?

Siempre hemos sido respetuosos. Nunca ofendimos ni salimos a los medios para referirnos de mala forma a las autoridades chilenas porque representan a un pueblo, no son personas individuales, de nombre y apellido, fueron electos democráticamente.

El presidente Evo Morales salió esta semana con una propuesta que sorprendió a sus críticos más duros. Planteó un diálogo que tenga un garante, que se realice en un tiempo determinado y que sea sincero, sin retirar la demanda de La Haya. ¿Cómo se explica eso?

Estamos en La Haya porque hemos tenido conversaciones sin resultados, y un diálogo sincero y honesto debería tenerlo. Hay un compromiso moral e histórico de resolver este tema de parte de Chile. El único mecanismo para solucionar las diferencias y las necesidades es el diálogo, pero no uno indeterminado, sino que debe ser sincero porque los compromisos deben ser cumplidos.

La experta en política exterior Karen Longaric nos dijo que se puede dialogar mientras se sustancia el proceso ante La Haya. Esa instancia lo que hará, si es que falla contra Chile, es llevar a sus gobernantes a un diálogo.



¿Se podría apelar a un desistimiento, o validar los resultados de la eventual negociación en esa corte?



El camino que emprendimos a partir del Comité de Fronteras está claro. No fue cualquier reunión, sino un hito que puede marcar una agenda de diálogo. Podemos pasar de las negociaciones administrativas, consulares, migratorias, al tema político pendiente, pero cuando exista la voluntad de ambas partes. Este es un proceso, así se construye la confianza mutua, un espacio para que ambos estados puedan conversar sobre temas importantes.Cuando el presidente Morales menciona a un garante,

¿piensa en el papa Francisco?

Si nosotros vemos el proceso histórico, incluso en el ámbito internacional, Bolivia siempre planteó que, debido a que es una autoridad moral, espiritual y tiene arraigo en ambos países, el papa Francisco puede ser el mediador entre Chile y Bolivia en el sentido de que deben asistir al espacio de negociación con un espíritu de sinceridad, de honestidad, de dignidad que son principios y valores que tienen que emerger para obtener resultados.



El papa ya estuvo en Bolivia y estará en Chile en 2018. ¿Cree que estas visitas pueden facilitar las cosas? ¿Hay alguna negociación que el Vaticano esté haciendo con ambos?



La visita del papa, en sí misma, conmociona. No solo en el ámbito del Gobierno, sino en todas las instancias: familiar, social, incluso es un cuestionamiento personal. Creo que esto es necesario porque el pontífice va recordando, como lo hizo a Bolivia, cuál es el espíritu real, el compromiso con la vida, y cuando llegue a Chile, recordará ese compromiso real con la vida en los distintos niveles, les dirá cuál es la actitud que debe tener un gobernante.



¿Cree que irá a Chile a decir: “estoy pensando en el mar: diálogo, diálogo, diálogo”?

Seguramente, como claramente lo dijo en La Paz. Y pensando en el mar, el único mecanismo es el diálogo.

Las autoridades de Chile dicen que ningún gobierno chileno negociará soberanía. Con esa condición, ¿no cree usted que cualquier diálogo bilateral nacería muerto?

No, un diálogo sincero debe nacer con un espíritu abierto. No puedo yo definir la historia para resolver cualquier tema solo viendo el presente. Necesariamente tenemos que ver el pasado. De lo contrario no tendremos la información necesaria, no lo solucionaremos realmente y seguiremos postergando un tema que debería haberse definido hace tiempo. Los retos que vienen a futuro por los efectos del cambio climático, para citar un ejemplo, deberían integrarnos a los países, porque hay que resolverlos de manera global. Los retos que vienen a futuro son más grandes. Bolivia lo mira de esta forma.

Chile respondió ante La Haya que hubo negociaciones que nunca llegaron a buen puerto, por lo tanto no son válidas, ¿qué opina de esto?

Creo que todo ese diálogo sí debería llegar a un buen puerto, pero por la voluntad de quien tiene la llave del mismo.



¿En algún momento surgió la versión de que Bachelet había ofrecido a Evo Morales una salida con soberanía?

Nosotros, este tema lo hemos llevado a La Haya, estos elementos que menciona son necesarios en la prueba, nosotros los presentamos en esa instancia. Por lo tanto, por respeto al espacio al que hemos acudido los países, necesita confidencialidad. Los jueces lo resolverán con las pruebas que aportamos ambos estados.



¿Bolivia está dispuesta a desistir del proceso ante La Haya si hay un diálogo?

Nosotros tenemos apertura. Estos mecanismos serán abiertos de acuerdo a la voluntad política de Chile.

¿Qué tanto afecta la presión política interna en Chile, en un año electoral?



Siempre afecta cuando uno está en campaña. Los resultados políticos acompañan siempre y los políticos miden resultados en base a cómo enfocan problemas, ya sean internos o externos.



Y este, definitivamente, parece un tema de campaña, ¿no?



Es pues y puede afectar los votos. Nosotros debemos mirar el presente inmediato, sino el futuro a más largo plazo. Creo que aquí está la capacidad de los líderes políticos de ser visionarios. Evo Morales es un estadista, un visionario, esperemos que en Chile haya otro que vea más allá de los tiempos políticos cortos.