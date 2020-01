Otro boliviano exitoso en el exterior gracias a la tecnología

Alejandro Rioja es un joven cruceño de 21 años que está triunfando en Estados Unidos gracias a la venta de cargadores para celular. Lo que inició un año atrás como un negocio callejero en las calles de Santa Mónica (California) hoy es una empresa consolidada: Flux Ventures.

“Empecé vendido los cargadores en la calle los fines de semana. Yo iba con una caja llena y no volvía a mi casa hasta que los haya vendido todos. Esta experiencia me hizo muy buen vendedor y me ayudó a eliminar mi nerviosismo al hablar con gente extraña”, contó en entrevista con EL DEBER.

El producto que comercializa, fabricado en la ciudad china de Shenzhen, empezó a crecer gracias a la difusión que le dieron varias páginas web de tecnología en ese país. Una de ellas, Sociable, destaca que en 18 meses logró “dominar el mercado global en 80 países”.

Ahora Alejandro, estudiante de Ciencias de la Computación en la Universidad de California, está enfocado en pasar del comercio electrónico a los supermercados y tiendas.

¿La clave de su éxito? “no rendirse cuando las ventas estaban bajas”, asegura y añade que estar propenso a aprender y no poner excusas es fundamental. “Si no sabemos algo, no lo usamos como excusa, sino que inmediatamente vamos a Google, atendemos un seminario o leemos el libro adecuado para desarrollar esa habilidad”, relata.

Cuando se le consulta sobre sus planes a futuro, Alejandro levanta vuelo. “Luego de haber creado mis empresas y haberme retirado, me gustaría volver al país y postularme para presidente. Esto será alrededor del año 2050”, responde con precisión.