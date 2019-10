Médicos dan ultimátum a la Alcaldía por más ítems

El presidente de Colegio Médico de Santa Cruz, Erwin Viruez, explicó que el sector ha dado plazo hasta el 15 de enero a la Alcaldía para que concrete la creación de los 443 ítems que anunciaron en días pasados, en caso de no cumplirse su demanda ingresarán en paro médico y no habrá atención médica en los hospitales públicos.



“Estamos dando un plazo hasta el 15 de enero a la Alcaldía para crear los ítems luego, en caso de no cumplirse nuestra demanda, iremos a un paro médico”, dijo Viruez a EL DEBER.



El secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, Oscar Urenda, pidió solucionar el conflicto mediante el diálogo y no perjudicar a la población.



“Este conflicto no va parar porque los médicos reclaman sus derechos laborales y nosotros no podemos hacer nada. Solo pedimos a la autoridad municipal que plantee propuestas serias en la contratación de personal”, pidió Urenda, según informó el canal Red Uno.



Según Urenda, la Gobernación creó 1.340 ítems para los hospitales de tercer nivel y solo recibieron cerca de 40 ítems del Gobierno que consideró una vergüenza.