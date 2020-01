Protestas ciudadanas sacuden al Concejo Municipal en sesión

Gritos a viva voz y reclamos ciudadanos rodearon al salón Andrés Ibáñez del Concejo Municipal, en plena sesión presidida por Angélica Sosa, ayer en la mañana, luego de mucho tiempo. Fueron dos protestas, ambas protagonizadas por mujeres, las que sacudieron al legislativo de la ciudad la mañana en que los concejales eligieron para distinguir a seis personajes notables.



Por un lado, Verónica Mayta, dueña del local El Antojito y denunciante de extorsión de parte de funcionarios municipales, alzó la mano y la voz mientras Sosa usaba el micrófono para cerrar el acto de distinción. Por otra parte, en paralelo, un grupo de 12 mujeres llamado Plataforma de lucha contra la violencia hacia la mujer, que esperó entre 10:00 y 11:20 para reunirse con Sosa, se retiró en medio de gritos de “¡Concejo, machista!” y acusando a Sosa de mentirles, pues aseguraban que les prometió una reunión a las 10:00.

Los reclamos

“¡Quiero que me devuelvan mi negocio! Me siento discriminada por el Concejo, que no me oye”. “Yo no voy a dar el uso de la palabra a alguien que venga a hacer algo que no corresponda”, contestó Sosa. Mayta estuvo ahí desde temprano. Antes de que pida la palabra, un guardia se acercó indicándole, dijo ella, que el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, la estaba llamando a hablar. El salón estaba lleno de invitados y guardias.

Entre gritos y llanto, la denunciante salió al patio del Concejo y allí se encontró, cara a cara, con Landívar, a quien reclamó que su local ya iba un mes cerrado y eso atenta a su economía.



Landívar le recriminó las formas. “Se está mal utilizando el escándalo para lograr buenos propósitos”, dijo el secretario.

Mayta se fue e inmediatamente una marcha de activistas contra la violencia de género, a la cabeza de Guadalupe Pérez, desfiló por el Concejo. Entre gritos, acusaron a Sosa de haberles mentido. Una vez afuera organizaron una protesta con pancartas frente al legislativo. Sosa salió a su encuentro, pero ellas estaban molestas y vanos fueron sus esfuerzos por hablar. Rosario Schamisseddine, edil de UCS, dijo que sospecha de móviles políticos detrás de las protestas. Ellas la criticaron