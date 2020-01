Le cambió la vida a 1.300 personas al operarles las manos

“Buscamos cambiar la vida no solo de los afectados, sino de sus familias, porque operamos a niños que necesitan sus manos para jugar y estudiar, y a jóvenes y adultos que requieren trabajar”, explica Jorge Terrazas Callisperis, especialista en cirugía de mano, sobre las operaciones gratuitas que tienen la finalidad de devolver la funcionalidad de la mano al paciente.



La fundación que él preside, SOS Mano Bolivia, ha operado gratuitamente a más de 1.300 personas con malformación genética o con las manos atrofiadas por algún accidente.

Hace 14 años, este médico paceño inició estas campañas por invitación de Douglas Hutchinson, cirujano estadounidense que por quinta vez llegó a Bolivia para realizar estas cirugías solidarias, que, dependiendo de su complejidad, pueden costar hasta $us 4.000. “Ayudamos a gente a la que pagar una operación de este tipo le significaría seis meses o un año de salario”, acota Terrazas.



Cada año, durante el mes de mayo, realiza la campaña en La Paz, donde se logra operar a entre 50 y 70 personas. En otras ciudades como Cochabamba, Sucre y Santa Cruz se realiza en periodos de tiempo más prolongados. Hace dos años se benefició a 15 personas en la capital cruceña y durante esta semana se intervino a 25 en el hospital San Juan de Dios, adonde llegaron más de 50 postulantes.



A Terrazas se le corta la voz y se cubre el rostro con una mano para ocultar las lágrimas que derrama por las personas que no son seleccionadas durante las campañas. “Tengo hijos sanos y por eso me duele mucho decirle a un niño: ‘Esta vez no podemos operarte’”, señala.

El domingo 22 de enero se empezó la selección de pacientes en Santa Cruz y durante el feriado, los médicos voluntarios iniciaron las cirugías. Se atendieron casos diversos de malformaciones genéticas, como manos con seis, cuatro o menos dedos, y también accidentados.



Un joyero que en un accidente se destrozó los tendones de su mano hábil, una niña que nació sin pulgares y un niño que nació con solo tres dedos, son algunos de los pacientes que esta semana se sumaron a los más de 1.300 beneficiados a los que Terrazas les cambió la vida