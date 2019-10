El consumo de aceite es de 14 litros por persona

De acuerdo con los datos registrados por el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural , el consumo promedio de aceite de soya y girasol en Bolivia es de 14 litros por habitante, en un año.



Melisa Abalos, coordinadora de la OAP, aseguró que en el contexto nacional, el cultivo de soya es uno de los productos de mayor crecimiento, razón por la que el Gobierno a través del OAP, llevó adelante la encuesta de pronóstico de cosecha en el mes de febrero del presente año.



Abalos indicó que la producción mundial de soya el 2015 fue de 318,56 millones de toneladas, y se estima que para esta gestión se incremente en un 0,51%, lo cual significaría 320,21 millones de toneladas de producción a escala mundial.



En cuanto a la situación del país la autoridad indicó que la superficie sembrada de la oleaginosa se incrementó en un 6%, debido al aumento en los precios de la tonelada oscilan entre $us 325 y $us 250 razón por la que los productores habrían preferido sembrar soya y no otros productos.



La directora de la OAP hizo notar que el rendimiento promedio de la soya para 2016 será de 2,21 toneladas por hectárea, menor al de 2015 que fue de 2,45. La ligera reducción en el rendimiento se debe a las afecciones en el cultivo, referidas a problemas de enfermedades como la mancha anillada, los factores climatológicos, principalmente la sequía y plagas como el gusano pegador de hoja.



Finalmente, Abalos manifestó que de acuerdo a los resultados de la encuesta de pronóstico de cosecha, el 97% de los productores de soya comercializan sus productos a las empresas y el 3% al mercado libre. Asimismo, indicó que en la gestión 2015 se exportaron alrededor de 6.985 toneladas, y a marzo del 2016 se tiene un registro de 1.743 toneladas de ventas al exterior especialmente a Perú, Ecuador y Colombia.