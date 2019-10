Evo dice que no sabe qué es tráfico de influencias

El presidente Evo Morales cerró su campaña por el Sí en la ciudad de La Paz con un discurso en contra de la corrupción en momentos en que las acusaciones de tráfico de influencias en su contra copan la agenda previa al referéndum de este domingo.



En ese marco, pidió a aquellos que le acusan de tener cuentas bancarias en el exterior que presenten pruebas. "Dicen que tengo cuentas bancarias en el exterior, que presenten en qué banco, dónde", instó el mandatario.



Haciendo referencia al pasado, desde la tarima armada en la avenida Costanera, señaló: "A mí me han dicho que soy narcotraficante, si soy narcotraficante por qué no me meten a la cárcel, no me llevan a Chonchocoro".



Morales dijo que no sabe qué es tráfico de influencias, con lo que respondió a las acusaciones de que el Estado habría beneficiado a la empresa china CAMC con contratos por más de 500 millones de dólares mediante la ex pareja del Presidente, Gabriela Zapata, quien es gerente comercial de la mencionada firma.



"Tráfico de influencias, ¿qué será tráfico de influencias?, seguro todos vivieron del tráfico de influencias, yo nunca hubiera escuchado el tráfico de influencias, no se puede entender hermanas y hermanos", afirmó el Presidente.



"Nunca hemos perdonado, nunca vamos a perdonar la corrupción, solo usan para desprestigiar, calumniar, son más calumnias", dijo mientras en la ciudad de El Alto una marcha de padres de familia quemaba la Alcaldía opositora y provocaba la muerte de seis personas.



Morales concluyó su discurso haciendo un llamado a votar por el Sí el domingo para derrotar a los llamados vendepatrias y para salvar no solo a Bolivia, sino a Latinoamérica, pues considera que en Argentina se vive un retroceso social.