Francisco llegaría al país el 8 de julio, desde Quito

El arzobispo de Cuenca, Ecuador, monseñor Luis cabrera, informó que el Papa Francisco partiría rumbo a Bolivia el 8 de julio a medio día luego de visitar Quito, informó la Agencia Católica de Informaciones, ACI Prensa.



"El Prelado dijo a la prensa que Francisco arribaría (a Ecuador) en la tarde del lunes 6 y se quedaría hasta la mañana del miércoles (…) Sobre las actividades, indicó que el martes en la mañana celebraría una Misa en el Parque Bicentenario y por la tarde se reuniría con educadores en la Universidad Católica de Quito. El miércoles (8 de julio) visitaría el Santuario de El Quinche y al mediodía partiría a Bolivia", dice parte de la nota.



Según monseñor Oscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba, y consultado por el periódico La Razón, esta información no está confirmada porque aún no recibieron un comunicado oficial desde el Vaticano.



El responsable de comunicación del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazan, reiteró las declaraciones de Aparicio, que no existe aún ningún comunicado oficial ni nota interna que confirme la fecha de llegada de Francisco al país.



"Nos encantaría comunicar la agenda y la fecha de llegada del Papa a Bolivia, pero aún se está revisando desde el Vaticano y nos toca esperar un comunicado oficial", explicó.



La Santa Sede aún no ha informado sobre las fechas del viaje del Papa Francisco a Ecuador y Bolivia, ambos programados para el mes de julio.



Sin embargo, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) anunció que el Sumo Pontífice estará en Paraguay el 10, 11 y 12 de julio durante una gira del Papa por Sudamérica. Paraguay ya convocó a músicos para la realización de un himno al Papa y cuenta con toda una logística en desarrollo.