Gobierno ve 'paranoia' en salida de Carlos Valverde

"Paranoia y carga de conciencia", eso es lo que ve el Gobierno frente a la salida del país de Carlos Valverde, periodista que denunció el presunto tráfico de influencias entre el Gobierno de Evo Morales y su exnovia, Gabriela Zapata y que ahora se encuentra a "buen recaudo" en Argentina.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles, en conversación con EL DEBER, sostuvo que "algo le remorderá en su conciencia para tomar esa decisión de irse del país, porque él no está siendo buscado o juzgado, la Ley de Imprenta está vigente. Él no tiene ningún tipo de acción policial en su contra".



Mientras que la titular de la cartera de Justicia, Virginia Velasco, dijo que "no existe información" oficial sobre la salida de Valverde de territorio nacional. Pidió tiempo para ver la situación, pero reprochó la actitud del comunicador al denunciar "persecución".



En entrevista con este medio, el profesional cruceño aseveró que "no creo que vaya a ser necesario pedir asilo, vine por dos razones: para descomprimir la situación; muchos compañeros periodistas me pidieron que salga por unos días y eso hice. La segunda razón, es que acá tengo algunos contactos con periodistas".



Siles agregó que "hace uso de una actitud mediática, no deja de ser un show el ponerse a buen recudo, pero lo compromete su conciencia en una suerte de paranoia (...) Empezó siendo una campaña de desprestigio, él es una parte accesoria de esto que se orquestó desde el exterior del país".



Instó a Valverde a retornar a territorio nacional. "Lo menos que puede hacer, lo mínimo, en lugar de generar esta imagen de persecución, es pedir disculpas y asumir esto, como corresponde y afrontar con el proceso en el Tribunal de Imprenta", dijo.



"Creo que nadie tiene las suficientes garantías en el país para hablar, decir o ejercer plenamente sus derechos; creo que estamos incómodos todos. Claro, cuando el ministro Quintana habla del "Cartel mediático" no pasa mucho porque se estrella contra medios grandes y fuertes pero, yo soy muy chico y entonces, lo mejor es estar a buen recaudo por unos días; lo del abogado (Eduardo) León y otros son la muestra de ello", aseveró Valverde sobre la situación en Bolivia.