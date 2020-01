Delincuentes se fueron con la ‘niquelada’ a otra parte

La sede de la Asociación de Bandas de Música 22 de Noviembre, ubicada detrás de la plaza del Avión Pirata, fue saqueada en horas de la madrugada de ayer por delincuentes que sustrajeron instrumentos musicales y dinero en efectivo por un valor aproximado de Bs 20.000, según fuentes oficiales.

El hecho delictivo se produjo en el inmueble situado en la esquina de las calles Pedro Antelo y G. Velasco. Se presume que el despojo tuvo lugar un poco antes de las 3:00, cuando uno de los afiliados llegó a la sede a descansar y se topó con la sorpresa de que las puertas estaban abiertas, los candados rotos y en el interior de las habitaciones todo desordenado.

En un cálculo rápido, Jorge Herrera, presidente de la asociación, que aglutina a 40 propietarios de bandas, manifestó que las pérdidas ascienden a cerca de Bs 20.000 por el robo de clarinetes, trompetas, aparatos de percusión y platillos, además de una plata -entre Bs 5.000 y Bs 7.000- de algunos socios que había guardada en la oficina.

“Se llevaron lo mejorcito. Para nosotros significa mucho porque con esos instrumentos nos ganamos la vida. Creemos que el robo fue cerca de las 3:00, cuando uno de nuestros afiliados llegó de tocar. Preguntamos a un guardia de (la empresa) Nibol y nos dijo que había visto merodeando por el lugar a dos jóvenes, a los que pidió que se retiraran. Los ladrones incluso dejaron algunos artefactos en el patio; tal vez no les dio tiempo de cargarlos”, manifestó Jorge Herrera.

En la oficina y en dos depósitos del recinto, los músicos guardaban aparatos de 15 bandas (cinco en cada ambiente).



Los afectados dieron parte del saqueo a los policías de la comisaría que funciona en el parque El Arenal. Conforme al dirigente hasta la media mañana del sábado los agentes no se habían constituido en el lugar a verificar la denuncia.



Una trompeta nueva de marca reconocida tiene un costo de $us 800; un aparato de percusión llega a costar entre $us 150 y 200; un par de platillos, entre $us 80 y 150, a decir de Herrera.

Varias bandas quedaron incompletas y sus músicos buscaban ayer la forma de prestarse instrumental para estar listos al llamado de algún amante de la ‘niquelada’.