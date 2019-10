Una mujer denuncia a su concubino por maltrato

“Esta es la segunda vez que mi concubino me agrede, la primera vez lo perdoné porque no fue un hecho grave, pero esta vez casi me mata”, relató Karen M., que se encontraba en la Fiscalía del Plan Tres Mil buscando ayuda.



La mujer comentó que el hecho se originó cuando llegó a la casa de su suegra y le pidió dinero a su concubino para pagar el taxi. En la Policía del Plan Tres Mil, la madre de Erwin L. sentó una denuncia en contra de la presunta víctima por escándalo en la vía pública