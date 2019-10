Tarija y Chuquisaca quieren evitar polémica por nuevo campo de gas

En el acto de inauguración del campo Margarita 7, el presidente Evo Morales omitió decir que ese pozo, operado por la petrolera Repsol, está en el departamento de Chuquisaca y no en Tarija, después de confirmar su potencial de 3 millones de metros cúbicos por día (mm3d) de gas natural.



El gobernador electo de Chuquisaca, Esteban Urquizu, adelantó que esa región no entrará a la polémica sobre las regalías por el pozo Margarita 7, porque son respetuosos de los estudios geológicos que realizará la empresa española Repsol.



"Vamos a respetar el anuncio del presidente Evo Morales, a través de YPFB y otras instancias sobre el informe final", declaró Urquizu que asistió al acto inaugural del pozo, situado a 35 kilómetros del aeródromo construido entre Palos Blancos y Kumandaroty, departamento de Tarija.



El gobernador interino de Tarija, Lino Condori, que asistió al acto protocolar, tomó con sorpresa la noticia y dijo que aguardarán los informes sobre el pozo Margarita 7.



Condori afirmó que, si bien tiene conocimiento de que el campo es compartido, por el momento no se puede dar una explicación exacta de lo que vaya a suceder más adelante porque se debe contar con los resultados técnicos para dialogar entre ambos departamentos.



Mientras, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, se limitó a decir que mientras no se realicen las pruebas de conectividad, se mantienen los factores de distribución, de acuerdo al tipo de reservorio.



Al acto realizado el viernes en el bloque Caipipendi, Chuquisaca, también asistieron el vicepresidente Álvaro García Linera, y el presidente ejecutivo del Repsol, Antonio Bruffau, quien llegó procedente desde Madrid, España.