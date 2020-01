Obras en puente Banegas, paradas por líos laborales

El puente más largo de Bolivia hace más de 10 días que no avanza un centímetro debido a problemas salariales con los trabajadores.



De acuerdo con los obreros, la empresa sub contratista BNG SRL les realizaba el respectivo descuento para Las AFP y para el seguro médico; sin embargo, las aportaciones no se encuentran registradas en dichas entidades.



Los trabajadores esperan que el Ministerio de Trabajo obligue a la empresa su contratista a cumplir con sus obligaciones.



El puente Banegas tendrá 1.440 metros de largo y desplazará al puente Paila, actualmente el más largo del país con 1.400 metros.



El puente se construye sobre el río Grande, entre Los Troncos y Okinawa. Por su ubicación, absorberá el tráfico proveniente de Trinidad, San Matías, Puerto Busch y Puerto Suárez, al no tener que pasar por la zona urbana de Santa Cruz.