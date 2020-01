Detectan a argentinos formados por yihadistas

El secretario de Seguridad argentino, Eugenio Burzaco, admitió que les "preocupa" la presencia de posibles yihadistas en el país suramericano ya que han "detectado argentinos que se han formado" en el grupo terrorista Estado Islámico.



"Es algo que realmente nos preocupa, porque sabemos que han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak. Hay ciudadanos que han ido y han vuelto, al país o a países vecinos como Uruguay", apuntó el responsable de la Secretaría de Seguridad (inscrita dentro del Ministerio de Seguridad), al diario Primera Edición, de la provincia de Misiones (norte).



"Estamos trabajando para evitar ese fenómeno de "células dormidas" porque la experiencia nos dice que una o dos personas con pocos recursos pero mucha decisión pueden generar un desastre, como lamentablemente sucedió en Europa o Estados Unidos", prosiguió.



Consultado sobre una alerta disparada semanas atrás por una agencia rusa sobre el entrenamiento de extremistas dentro del territorio argentino, concretamente en la norteña provincia de Corrientes, Burzaco apuntó que no se ha confirmado tales noticias.



"Hemos trabajado mucho en la Triple Frontera intercambiando informaciones e inteligencia con Brasil y Paraguay. El terrorismo es un tema que nos ocupa y que nos obliga a entrecruzar datos. En ese sentido es que hemos creado lo que llamamos "Centros de Fusión", donde convergen áreas de inteligencia de las distintas fuerzas, para compartir información. Estamos con los ojos abiertos", dijo.



Tras la difusión de estas declaraciones, Burzaco, en un comunicado del Ministerio de Seguridad, remarcó que "no se ha detectado la presencia de miembros de ISIS en Argentina, ni de una de sus células", en función de la posible presencia de miembros del ejército del EI en Corrientes.



"Ante la reciente denuncia que mencionaba la posible presencia de miembros de ISIS en Corrientes, a través de las fuerzas de seguridad seguimos esa línea de trabajo y al momento no se encontró nada que indique su presencia en nuestro país", aseguró Burzaco.



Respecto a la entrevista publicada este domingo, aclaró que hizo una "apreciación general (en respuesta sobre presencia en Corrientes) y que hizo referencia a esa línea de investigación".



"Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía, estamos trabajando de manera permanente, intercambiando información con agencias internacionales e incrementando los controles en los aeropuertos y en los pasos fronterizos", finalizó el jerarca.