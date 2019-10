Julio Novillo: "Construiremos una ciudad inteligente para 600.000 familias"

Se dice que Julio Novillo Lafuente, a través de las tres empresas que fundó (Credicasas Lafuente, Pahuichi y Techo),

es el desarrollador inmobiliario más grande de Santa Cruz y hasta del país. Solo en la zona norte de la ciudad cruceña ha urbanizado más de 6.500 hectáreas, además estas empresas han vendido lotes a más de 150.000 familias.



El empresario ahora apunta a su proyecto más ambicioso: construir una ciudad inteligente para unas 600.000 familias, con el apoyo de LH, una agencia estatal de Corea del Sur con amplia experiencia en construir ciudades.



—¿Cómo ingresó en la venta de lotes para vivienda?

Hace unos veinte años, a través de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de Santa Cruz, pude visualizar que había muchos problemas de loteamientos y toma de tierra, donde mucha gente era estafada por loteadores. A raíz de eso vimos la necesidad de crear una empresa que facilite terrenos para la vivienda a la gente de escasos recursos. Propuse a algunos amigos que hiciéramos la empresa para vender lotes a la gente; sin embargo, el proyecto no tuvo mucha credibilidad al comienzo.



—¿Por qué no lo apoyaron?

Porque desconfiaban de que pudiera funcionar, creían de que era mucho riesgo o que la gente no iba a pagar. Entonces tomé el riesgo y me presté la primera inversión de la cooperativa Fátima, con un financiamiento del terreno de un general, que eran 15 hectáreas que se distribuyeron en 256 lotes. Ese fue el primer proyecto que se denominó Urbanización Lafuente, desarrollado por Credicasas Lafuente, que fue el proyecto semilla.

Después desarrollamos Cumbre de Las Américas, Integración de las Américas, San Antonio, entre otros proyectos.

PERFIL NOMBRE: Julio Novillo Lafuente

FORMACIÓN: Administrador de empresas

EDAD: 46 años

ESTADO CIVIL: Tiene siete hijos

PASATIEMPO: Practicar fútbol siete





—¿Por qué creó las empresas Pahuichi y Techo, siendo que ya tenía Credicasas Lafuente?

Porque el modelo de Credicasas Lafuente en ese entonces era urbanizar una propiedad y, posteriormente, conforme se iba poblando se ponía agua potable y energía eléctrica. Además, nacieron otras empresas que prometían dar servicios básicos, pero que no cumplían. Por eso decidimos cambiar de modelo de desarrollo; creamos Pahuichi y Techo, hace unos 13 años. A estos nuevos proyectos ya le poníamos pavimento, agua potable, energía eléctrica desde un comienzo, además de construirles sus escuelas y parques, con un mejor estudio de diseño urbano.

—¿Qué proyectos realizó con Pahuichi y Techo?

Con Pahuichi realizamos las urbanizaciones Pentaguazú que ya va por su quinto proyecto, Juan Pablo II, Integración del Norte I y II. El desarrollo en esos proyectos solamente en el norte de la ciudad son alrededor de 6.500 hectáreas urbanizadas. Techo tiene la ciudad del Gran Paititi, que son alrededor de 1.200 hectáreas para 20.000 familias, la ciudad del Urubó, además de los Tavaguazú 1 y 2. Entre los proyectos más grandes de Pahuichi y Techo son más de 150.000 clientes que se han adjudicado su lote en estos últimos 10 años.

"No tengo ni un solo centavo

ahorrado fuera del país,

todo se desarrolla y se

invierte aquí"



—¿Cómo logró adquirir muchos terrenos?

En la época de crisis económica aproveché de comprar terrenos, me presté muchos recursos de los bancos. No tengo ni un solo centavo ahorrado fuera del país, todo se desarrolla y se reinvierte, no hay un peso para otras cosas, es solo para desarrollar los proyectos. Durante estos 20 años no ha habido distribución de utilidades. Yo tengo un sueldo y ese es mi ingreso. Creo que el concentrar los recursos, el esfuerzo, el concentrar toda la capacidad y toda la logística, todo hace que las cosas avancen. Si le hubiéramos sacado recursos, seguramente no hubiera crecido así.



—¿Qué otras innovaciones tiene el Grupo Lafuente?

Hemos pensado un poco más integralmente, en una ciudad moderna que esté cerca al Parque Industrial Latinoamericano. El proyecto estará ubicado detrás del aeropuerto y el diseño ya lo estamos trabajando con Korea Land & Housing Corporation (LH), que es la agencia estatal de Corea del Sur, que construye ciudades. Será orientado para las personas del nivel socio económico medio y medio alto, que van a tener sus trabajos o industrias en el Parque Industrial Latinoamericano.



— ¿Qué características tendrá este megaproyecto?

Será una ciudad inteligente. Para darte algunas ideas: solo con la señalización una persona no vidente va a poder caminar por toda la ciudad, si una persona es asaltada, desde un centro de control se podrá generar congestionamiento en cierta área y el ladrón no sabrá hacia dónde huir. Además de servicios básicos, tendría fibra óptica, gas domiciliario, alcantarillado pluvial y sanitario, se construirán edificios en serie.



—¿Cuántas casas tendrá y cuánto se invertirá?

La ciudad de alrededor de unas 5.000 hectáreas, tendrá capacidad para unas 600.000 familias. La inversión está en estudio, no tenemos los montos todavía. Ahora estamos trabajando en los diseños. Considero que el próximo año vamos a comenzar. Pasan las lluvias y arrancamos.

