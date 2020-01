Rosas sigue de candidato, pese a renuncia de Jaldín

Saúl Rosas, candidato a rector por el frente Unidos, ratificó su candidatura en las elecciones por el rectora de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), que se llevarán cabo este martes 13, y rechazó las acusaciones de Alfredo Jaldín, de que sería favorecido por la Corte Electoral Permanente.



El sábado, Jaldín, candidato del frente Somos U, anunció su renuncia que está plasmada en una carta que será presentada mañana a la Corte Electoral Permanente (CEP) de la Uagrm.



Por el contrario, Rosas dijo que se considera una víctima, pues pese a que en julio ganó las elecciones aceptó que se anule toda la votación, cuando lo correcto era repetir el sufragio solo en las mesas en que la CEP dijo que hubo un mal conteo. “Ahí está la prueba, clarísima, yo he sido víctima, no favorecido, acepté que se haga de nuevo toda la votación”, declaró a EL DEBER.



Sobre los cuestionamientos al padrón electoral, dijo no tener mayor información de quienes están, pues es solo un candidato, “pero lo que pasa es lo siguiente, esto simplemente se trata de una nueva votación, no es una nueva elección, la corte observó que hubo un mal conteo y por lo tanto lo que se está ocurriendo es que se repetirá esa votación, la convocatoria es la misma, el proceso es exactamente el mismo”, argumentó Rosas.



Sobre la renuncia de Jaldín, el candidato del frente Unidos dijo que respetaba su decisión y que seguramente declinó porque se dio cuenta de que no tiene posibilidades (de ganar).



Palabra de la CEP



El presidente de la Corte Electoral Permanente, Róger Guzmán, dijo sentirse sorprendido con las acusaciones de Alfredo Jaldín y consideró "deshonesto" su accionar, luego de anunciar su renuncia como candidato a rector.



Guzmán informó de que hay una sentencia constitucional dictada por el Tribunal de Garantías de Santa Cruz, que indica continuar con la elección de rector y vicerrector con el mismo padrón que se eligieron a los decanos, subdecanos y jefes de carrera.



“Esa sentencia ampara el accionar de la Corte Electoral, es de cumplimiento obligatorio y los candidatos a rector lo saben, pues todos estuvieron presentes en la audiencia del tribunal de Garantías”, afirmó.



Según Guzmán, todo está listo para las elecciones que se desarrollarán este martes, en medio de la custodia policial de los predios de la Uagrm.