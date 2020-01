Entradas para Aerosmith, desde el 12 de julio

Los boletos para el concierto que ofrecerán ‘los chicos malos de Boston’ en Santa Cruz el 18 de octubre en el Tahuichi estarán a la venta a partir del 12 de julio a través del sitio web Todotix (www.todotix.com).



El club de fans podrá comprar los tickets el 6 de julio mientras que los clientes de la telefónica Viva podrán adquirir los pases con el 20% de descuento el 7, 8, 9 y 11 de julio mediante la billetera móvil del Banco de Crédito (BCP) o la del Banco Nacional de Bolivia (BNB).



Afiliarse a estos servicios no tiene costo y no se necesita ser cliente de estas entidades financieras. Los usuarios de Viva deberán acudir a una agencia del BNB o a los agentes BCP para afiliarse y cargar su billetera móvil. A continuación deberán marcar el código *262# en el caso de estar afiliado al BNB o el código *227# en el caso del BCP, después deben buscar la palabra Aerosmith y seguir los pasos. Cada persona podrá comprar hasta dos entradas mediante esta metodología.



La información fue proporcionada hoy en la presentación oficial del show musical. El evento se realizó en el restaurante Jardín de Asia donde participaron ejecutivos de las empresas organizadoras (TAG, Liquid Producciones, Viva y G5Pro, de Paraguay).



Sobre la reciente noticia que da cuenta de la separación de Aerosmith, Rodrigo Nougues, gerente de la productora G5Pro, confirmó la presencia de los cinco integrantes de la banda estadounidense en Santa Cruz.



Un contrato de 150 página logró que uno de los grupos más importantes de la historia del rock llegue a nuestro país. La agrupación se hospedará en el hotel Los Tajibos, solicitó conocer la gastronomía local y después de la venta virtual se realizará la comercialización de los boletos físicos en puntos que se anunciarán en los próximos días.



Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford llegarán a nuestra capital con un equipo de 100 personas, entre técnicos de luces, sonidos y visuales. La agrupación visitará por primera vez nuestro país como parte de su gira internacional Rock n" Roll Rumble – Aerosmith Style 2016. Este tour también incluye Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú y México.



ENTRADAS

Precios con descuento Viva

Loung vip - Bs 3.600

Campo A - Bs 1.600

Butaca - Bs 960

Campo B - Bs 560

Preferencia - Bs 460

General - Bs 270

Campo C - Bs 270

Curva - Bs 175



Normales

Lounge vip - Bs 4.500

Campo A - Bs 2.000

Butaca - Bs 1.200

Campo B - Bs 700

Preferencia - Bs 575

General - Bs 340

Campo C - Bs 340

Curva - Bs 220