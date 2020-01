El abusivo uso discrecional de las leyes

Dicen que cuando la ley es pareja, nadie se queja. Y cuando no lo es, abundan las quejas. Es un raciocinio simple, pero que acarrea secuelas difíciles de revertir en una sociedad que está siempre en movimiento y cada vez más necesitada de justicia. Es el caso de la sociedad boliviana: cada vez son más los reclamos por la cada vez mayor discrecionalidad en la aplicación de normas y leyes, en todos los ámbitos, ya sea público o privado.

No hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar ejemplos. Unas cuantas visitas a un par de juzgados bastan para detectar en ellos decenas de muestras de que la ley no es pareja: la balanza de la justicia se inclina a favor del que tiene más dinero e influencias (políticas, sobre todo) y no de quien acude a ella para que le resarzan daños y perjuicios. Es terrible ver con qué cinismo se malinterpretan la Constitución y las leyes, y cómo las víctimas se retuercen de dolor, impotentes frente a la artera manipulación de derechos y deberes.

La semana pasada fue pródiga en ejemplos. Un par de ellos tuvo como protagonistas a dos hermanos procesados por casos diferentes, pero ambos beneficiados con el manejo discrecional de las leyes por parte de fiscales y jueces: uno, acusado de matar a su esposa hace siete años, fue liberado de culpa y pena; la otra, secretaria de juzgado, acusada de manipular y extraviar expedientes, falsificar firmas y otros delitos tipificados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue beneficiada con medidas sustitutivas, cuando lo que se esperaba era su detención.

Otro ejemplo fue el protagonizado por autoridades de Gobierno, tras las torpes acciones del Gobierno de Chile contra periodistas bolivianos. No hay duda de que este se excedió en su autoridad al vetar el ingreso o el ejercicio libre del periodismo de bolivianos en Chile, pero ¿acaso el Gobierno boliviano está respetando el mandato de pactos y convenciones internacionales que respaldan el derecho de informar y opinar en libertad, sin cortapisas ni presiones de cualquier naturaleza?

Son numerosos los casos de excesos de poder registrados en los últimos años en contra de periodistas y medios de comunicación en Bolivia. La campaña gubernamental tildando de ‘cártel de la mentira’ a un puñado de medios y profesionales que se atreven a seguir informando con autonomía o a contra corriente del interés de una cúpula de poder, es uno de esos casos. Hay más, pero queda corto el espacio para detallarlo. Bien harían los jefes políticos y los funcionarios de Gobierno en repetir para sí lo dicho a sus pares chilenos