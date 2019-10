Los opositores creen que el MAS teme ir sin Morales

La posibilidad de abrir la Constitución Política del Estado para incluir la reelección presidencial de Evo Morales encuentra rechazo en la oposición de Santa Cruz.



Esa resistencia no solo viene del Movimiento Social Demócrata, que lidera el gobernador Rubén Costas, también sale de la dirigencia cívica y del expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, que advierten, por separado, que no es saludable modificar la Constitución para dar gusto a un partido político.



En criterio del gobernador Costas, el MAS tiene “miedo de enfrentar una elección sin Evo Morales”, por lo que ahora busca allanar el camino a fin de modificar la Constitución Política del Estado y avalar la repostulación del presidente.



“Ellos tienen miedo a ir a una elección sin Evo Morales y eso es producto de llevar adelante un proyecto que se basa en un caudillaje político”, dijo ayer la autoridad cruceña en oportunidad de los actos por el inicio del mes aniversario de Santa Cruz.



Similar criterio emitió el secretario de Gobierno de la Gobernación y dirigente del frente Demócratas, Vladimir Peña, que pidió al jefe de Estado no escudarse en los movimientos sociales y en el MAS para irrespetar la Carta Magna, y recordó que en 2009 Evo Morales promulgó la CPE y en 2014 anunció al país que ya no iba a ser candidato presidencial, pero en ninguna de las dos situaciones está cumpliendo con los compromisos asumidos.



Por su lado el expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, opinó que lo más saludable para la democracia es la alternancia en los cargos públicos para “regenerar los liderazgos y oxigenar la política”.



Explicó que tanto la iniciativa legislativa, a través de la recolección de firmas, o con los dos tercios de votos en la Asamblea Plurinacional, se puede resolver la reforma a la Constitución, pero cualquiera de esas dos posibilidades tendrá que ser sometida a una consulta nacional.



Róger Montenegro, líder cívico, también objeta las propuestas de los sectores afines al MAS en procura de allanar la ruta para la repostulación de Morales. “No se trata de adaptar las leyes o la Constitución a los intereses de un partido político. Bolivia no quiere eso, la gente tiene un sentido profundo de lo que es la democracia”, subrayó.



Masista pide lealtad a Evo

Los masistas también observan cierto temor en los opositores para enfrentar a Evo en las urnas. Así lo dijo la presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Adriana Salvatierra, que desde Cotoca pidió a los jóvenes y sectores sociales, campesinos e indígenas mantener la lealtad y respaldo al presidente Evo Morales para continuar con el proceso de cambio.

“La derecha y la oposición lloran, rechinan y patalean cuando se habla de la repostulación de Evo Morales porque saben que detrás de Evo esta un pueblo organizado y una juventud de pie”, dijo la senadora del MAS