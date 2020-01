El fuego y el humo ahogan a seis provincias

El paraíso que encontró hace diez años Modesta Capari, al dejar la capital cruceña, está convertido en un infierno. Ella vive en la comunidad Cachuela, a unos 17 km de Yotaú (municipio El Puente) y que es conocida por su paisaje y diversa vegetación, de la cual no queda casi nada. Todo lo que hay es monte carbonizado, humo y lamentos de gente que ha perdido rancheríos, cultivos y parte de sus viviendas. Todos deben lidiar con la humareda y el fuego que quema como espinas los ojos y la piel.



El domingo, Modesta perdió sus esperanzas, sus sueños y todo lo que tenía cuando el fuego apareció de la nada y afectó parte de su comunidad, habitada por 20 familias.



En cuestión de minutos las llamas arrasaron con los árboles frutales y todo lo que había en el terreno que su hijo compró tras años de esfuerzo y que brindaba el sustento familiar.



“Perdimos todo”, lamenta Modesta, al asegurar que ni la unión de los pobladores logró evitar la desgracia. “Trajimos agua del río, pero todo está tan seco que arde con facilidad”. Según recuerda, no llueve desde hace más de tres meses, algo que nunca antes había visto.

A su vecina, Vanesa Flores Ramírez, le fue peor. Una chispa saltó a su cocina de techo de paja y luego el fuego ldevoró todo. Ollas, platos, ropa. Hasta unos patitos que estaban en sus nidos fueron calcinados.

Los dueños no estaban en casa y fueron los vecinos quienes evitaron que las llamas también arrasen con la vivienda. El miércoles Vanesa viajó a El Puente en busca de ayuda y su hermana Daniela contó lo ocurrido.



En Puerto de la Cruz, a siete kilómetros de Yotaú, Elva Segovia también vivió momentos de angustia cuando un incendio afectó su chaco y sus cultivos.



Pasó la semana intentando controlar el fuego, pero no fue posible porque las llamas, impredecibles, resurgían. “Pensamos que el fuego ya estaba apagado, nos sentamos a descansar y cuando acordamos un motacú volvió a arder y ya no pudimos hacer nada”, lamenta la mujer.

El intendente de Yotaú, Ramón Gonzales, manifiesta que los daños que está causando la sequía en las comunidades campesinas se suman a las pérdidas que provocan los incendios forestales, que surgen espontáneamente en el monte.



Rojas indicó que, además de Cachuela, otros incendios en Momené, Urkupiña y Yotaú causaron graves daños y estuvieron a punto de llegar a las viviendas.



El trabajo oportuno de las brigadas locales, conformadas por pobladores, funcionarios municipales y bomberos de la Gobernación, trabajan de forma conjunta y por el momento han evitado daños mayores.



Problemas de salud

En el centro de salud de Yotaú, el médico Oswaldo Arce expresó su preocupación porque debido a la humareda y al fuego han aumentado los casos de males respiratorios y los problemas en los ojos. Cada día, el centro de salud local atiende un promedio de ocho pacientes con síntomas. La mayoría son niños, gente que trabaja aplacando incendios y personas de la tercera edad. Se han desplazado brigadas a las comunidades para asistir a la gente afectada por los incendios.



Récord histórico

La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asín, indicó que los incendios registrados en julio en el departamento de Santa Cruz han alcanzado niveles máximos de los 10 últimos años. Se han reportado 5.356 focos de quema cuando por lo general estos alcanzaban una media de 677.



Según Asín, los focos de quema se han incrementado en más de 800%. El año 2010, hasta el mes de agosto tenía la mayor marca, con 2.039 puntos. Las cifras son motivo de precupación porque la temporada de quemas recién comienza. Los meses críticos son agosto y septiembre, y por lo pronto no hay pronósticos de lluvias próximos.



Según datos de la Gobernación, la mayoría de los focos de quema se han presentado en seis provincias: Ángel Sandóval, Chiquitos, Cordillera, Guarayos, Ñuflo de Chávez y Sara. Hasta la fecha se han registrado 40 incendios forestales y 800.000 hectáreas han sido afectadas.



La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) indica que julio cerró con 20.828 focos de calor y en lo que va del año el número fue de 33.616. Por esta situación, en julio la región más afectada fue Santa Cruz. con 10.717 incendios