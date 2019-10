230.000 muertos en 4 años del conflicto sirio

Al menos 230.618 personas han muerto, de las que 69.494 eran civiles, desde el inicio del conflicto en Siria a mediados de marzo de 2011, según el saldo difundido hoy por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, entidad con base en Londres y ligada a grupos contrarios al gobierno del presidente Bachar Al Asad.



Entre los civiles, hay al menos 11.493 menores de edad y 7.371 mujeres, que perdieron la vida por la contienda en el país árabe.



En el bando opositor, hubo al menos 72.363 bajas, de las que 31.247 eran combatientes extranjeros de grupos radicales como la organización terrorista Estado Islámico (EI) y el Frente al Nusra, filial siria de Al Qaeda.



En la parte gubernamental, al menos 85.570 personas fallecieron: 49.106 miembros de las fuerzas regulares, 32.533 guerrilleros sirios pertenecientes a grupos prorrégimen, 838 integrantes de la organización chií libanesa Hizbulá, y 3.093 milicianos chiíes de otras nacionalidades.

A todas estas víctimas mortales se suman 3.191 personas de identidad desconocida.



El Observatorio destacó que durante estos más de cuatro años de conflicto ha habido más de 1,6 millones de heridos y que once millones de personas se han tenido que desplazar de sus hogares.



La ONG advirtió de que en este recuento no ha incluido los más de 20.000 desaparecidos en prisiones del régimen, ni los 5.000 secuestrados por el EI, ni los 1.500 combatientes de esta organización, el Frente al Nusra y las fuerzas kurdas capturados durante los combates.



Tampoco ha tomado en cuenta para elaborar el saldo de fallecidos los 7.000 prisioneros del régimen en manos de los opositores ni los 2.000 raptados por facciones islamistas acusados de colaborar con las autoridades sirias.



Asimismo, no descartó que la cifra total de muertos pueda ser superior debido al secretismo que mantienen las distintas partes sobre sus bajas y la dificultad para acceder a algunas zonas.