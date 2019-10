Preparan langostas para que detecten bombas

La Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos entregó $us 750.000 a la Universidad de Washington en Saint Louis, Missouri para que el profesor de ingeniería biomédica Baranidharan Raman y su equipo continúe sus investigaciones y logre crear un nuevo equipo detector de bombas compuesto por langostas, informó el portal www.washingtonpost.com



Las langostas poseen un sistema olfativo exponencialmente más potente y sensible que cualquier ser humano y los investigadores planean aprovechar su potente sistema olfativo para entrenarlos en la detección de olores particulares.

El plan es incorporarles una diminuta mochila en la que llevarían sensores que grabarían su actividad cerebral y transmitirían la información a un sistema decodificador. Si hay explosivos, se iluminará en rojo. Si no hay ninguno, la luz brillará verde.



Esta clase de sensores ya ha sido utilizado por Raman y su equipo en langostas que atacan cultivos en zonas rurales.



Las langostas también recibirán "tatuajes" especiales en sus alas que convertirán la luz en calor y un láser permitiría que un operador controlara su vuelo hacia un objetivo. Se espera que los primeros prototipos estén listos dentro de un año.