Chile responde a las 10:30 a Bolivia en La Haya

Tras la primera ronda de presentación de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el equipo jurídico chileno responderá al planteamiento boliviano hoy, a las 10:30, en el marco de la demanda marítima de Bolivia ante ese tribunal.



El cruce de alegatos corresponde a un proceso entablado por Chile y que se atiende de manera previa a la demanda boliviana, y que se refiere a si el tribunal tiene o no competencia para juzgar el planteamiento boliviano de que Chile honre promesas de negociar una salida boliviana soberana al mar



Tras los alegatos de Bolivia el miércoles, el agente chileno, Felipe Bulnes, dijo a la prensa que la respuesta chilena será contundente.



La CIJ prevé escuchar la réplica chilena durante un máximo de tres horas. La representación chilena debe presentar conclusiones y sus últimos argumentos tras haber escuchado los alegatos del equipo boliviano el miércoles.



El exembajador chileno, Jaime Lagos, explicó que su país no entrará en detalles sobre las promesas de negociar una salida soberana al mar para Bolivia porque, a su criterio, eso no le conviene a Chile.



“El juego boliviano es que haya una discusión sobre el fondo. Abrir una discusión del fondo como intentaron sus litigantes, creo que a Chile no le conviene”, analizó, según informó el diario chileno La Tercera.



Lagos aseguró que los alegatos del equipo boliviano buscaron desvirtuar la interpretación chilena con respecto a la competencia de la Corte para juzgar la demanda boliviana. Chile afirma que el acceso de Bolivia al mar fue zanjado con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, y que el artículo VI del Pacto de Bogotá de 1948 establece que la corte de La Haya no tiene competencia para tratar temas zanjados mediante un tratado anterior a ese año.



“Bolivia quiere abrir el fondo, la historia, las supuestas obligaciones incumplidas. Obviamente Chile va a insistir en su interpretación y no la boliviana sobre el artículo VI, pero el miércoles los bolivianos trataron de desvirtuar esa interpretación", dijo.



La académica de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat, dijo que el equipo chileno debe reforzar su argumentación del día lunes y dejar en claro los alcances del Tratado de 1904 y del Pacto de Bogotá.



El equipo jurídico chileno "tiene que reforzar la argumentación del día lunes, en el sentido de lo que significa el Tratado de 1904, como un tratado por el que Bolivia cedió a perpetuidad un territorio y Chile le otorgó a perpetuidad ciertos derechos, esa es una palabra que Bolivia eludió permanentemente", argumentó.

