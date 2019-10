Allanan dos empresas más de Creta e indagan 59 cisternas

El Ministerio Público avanza en las investigaciones del caso ‘narcocisternas’. En julio allanó las oficinas principales de la empresa Creta SRL, acusada de transportar estupefacientes a Argentina. La anterior semana allanó dos domicilios más de esta firma en las ciudades de Montero y Yacuiba. Ahora esperan los resultados oficiales de un laboratorio internacional sobre la pericia de microaspirado, efectuada a 59 cisternas que transportaban combustible para la estatal YPFB.



En medio del proceso investigativo y la tormenta que vive el dueño de la firma Creta, José Luis Sejas Rosales, la Policía Internacional (Interpol), a través del portal www.interpol.int, publicó la captura internacional del empresario.



El fiscal asignado al caso, Freddy Larrea, indicó que el proceso investigativo continúa y que están a la espera de los resultados de un laboratorio argentino. Se prevé definiciones para la próxima semana.

Consultado sobre la orden de captura emitida por Interpol, admitió que tienen conocimiento del asunto e indicó que esperan la notificación por los canales correspondientes.



Por su lado, Edwin Oblitas, director departamental de Interpol Santa Cruz, declaró que ellos aún no tienen una notificación clara. “Primero llega vía Interpol, luego los interesados realizan los trámites vía Cancillería. Si no existe la orden oficial, no podemos detener a ninguna persona”, dijo.

En Cancillería se informó de que hoy indagarán el tema.

Cabe recordar que en julio el Ministerio Público allanó la oficina central de la empresa Creta S.R.L e inició las investigaciones en reserva de algunos privados y las relaciones contractuales que tienen con YPFB en el tema del transporte de diésel e insumos y aditivos.



El diputado Tomás Monasterio (Unidad Demócrata) pidió a las autoridades ejecutar la orden antes de una posible fuga.



Esperan conducto regular

Wálter Suárez Chávez, abogado de Sejas, aclaró que ante la supuesta emisión de una orden de captura, se debe cumplir con el conducto regular, debido a un principio de soberanía y protección del Estado boliviano a sus conciudadanos. “Para someter a un ciudadano a la jurisdicción extranjera, necesariamente se debe conceder una extradición, procedimiento que debe ser conocido única y exclusivamente por el Tribunal Supremo de Justicia conforme a lo establecido por la Ley del Órgano Judicial y el artículo 3 del Código Penal”.



En el caso de Sejas, dijo, está sometido a un proceso penal en la jurisdicción de las leyes bolivianas, entonces es necesario referir el artículo 3 del Código Penal, que establece: “Ninguna Persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo tratado internacional o convenio de reciprocidad que disponga lo contrario”