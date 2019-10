Leonardo Callejas nos regala otra canción

Leonardo Callejas fue el participante más destacado del programa Te regalo una canción (Unitel). Su potente voz, su manejo del escenario y la facilidad con la que transmitió emociones hicieron que se desmarque del resto de los niños augurando un futuro promisorio en la música.



Es por eso que Escenas lo visitó en su casa del barrio Comifac y conocimos a su familia. Evidenciamos su afición por la WWF (lucha libre). Llegó a tener 50 luchadores de juguetes. También nos mostró sus cuatro guitarras: dos criollas, una electroacústica y una eléctrica. Su padre, Dennys Callejas, nos enseñó una grabación de cuando Leonardo tenía cuatro años y en ella ya se percibe la fuerza interpretativa.



Innato

Con una gran personalidad, Leonardo Callejas relató que aprendió a cantar por instinto. “Cuando tenía cuatro años era muy miedoso y para atravesar espacios oscuros me ponía a cantar”. Hace tres años, ‘Leo’ hizo su debut frente al público en una celebración por el Día de la Madre en su colegio (Isabel Saavedra). Interpretó el tema Madrecita querida, popularizada por Pedro Fernández, y sorprendió a todos.



Desde aquel tiempo, la joven promesa toma clases de canto y de música. Una de las instituciones por las que pasó fue Oxígeno Academia Integral, la escuela de los hermanos Lijerón, donde conoció a José Miguel, que quedó maravillado por el talento de Leonardo.



En mayo de 2015 lanzó su primer disco, titulado El inicio, que contiene 15 versiones de canciones populares de distintos géneros, como El Triste, No me doy por vencido y No me queda más. La placa fue producida por Jorge Suárez, en los estudios Carolina Record.



El pequeño cantante fue seleccionado para integrar el elenco de Te regalo una canción. Y desde octubre de 2015 hasta el viernes 19 de febrero de 2016, cuando concluyó el ciclo, encantó a toda Bolivia con su canto.



Actualmente, el intérprete pasa clases en Bellas Artes y prepara su próximo lanzamiento, una versión del tema Nunca te haré llorar, de los Backstreet Boys. El grupo Oxígeno estará a cargo de su promoción, ya que decidió apadrinar al joven solista. Esperamos que sea el inicio de una gran carrera