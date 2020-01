Eduardo León ingresa al penal de San Pedro

La sección Vip del penal de San Pedro y donde están o estuvieron los detenidos más célebres albergará al abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, quien llegó a las 17.35 aproximadamente en medio de un inusual despliegue policial y periodístico.



“No he matado a nadie, no he robado a nadie, entro orgulloso a esta detención política del Gobierno”, alcanzó a decir el abogado en medio del ajetreo de policías, periodistas, camarógrafos, fotógrafos y periodistas que bloquearon el ingreso del penal.



Sosteniendo una biblia en la mano izquierda, el abogado fue trasladado a la gobernación para su revisión médica, la filiación y el posterior traslado a su celda donde guardará detención. El diputado Rafael Quispe estuvo desde tempranas horas “arreglando” la reclusión del abogado y dijo que éste se quedará en La Posta.



La familia y casi un centenar de personas que llegaron al hospital de Clínicas siguieron en caravana a la camioneta policial que trasladó a León y cuando ingresó a San Pedro el llanto y los gritos de los familiares provocó caos en los policías.



