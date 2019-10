Amalia Pando dejaría la red Erbol tras casi 8 años

Amalia Pando dejará la red Erbol, tras estar casi ocho años como conductora en esa casa radial, según informaron a EL DEBER al menos tres fuentes que desarrollan sus actividades en ese medio y que pidieron mantener en reserva sus nombres.



La destacada periodista, que actualmente conduce el programa "La mañana en directo", es conocida por ser implacable en su oficio y acuciosa en la búsqueda de la verdad. Tiene una trayectoria profesional de más de 35 años.



No se conoce la causa oficial de su alejamiento de Erbol. Su nuevo Director Ejecutivo, Augusto Peña, dijo en entrevista con este medio que "no existe un documento oficial que haga referencia (a su salida)", pero se conoce que permanecerá frente a los micrófonos hasta agosto.



El representante manifestó que "no tienen una información oficial, por lo que Amalia Pando está realizando normalmente todas sus actividades. Cuando exista algo oficial lo daremos a conocer como se debe a la opinión pública".



La propia Pando, en una anterior entrevista con EL DEBER señaló que

" sí, he sentido miedo , por supuesto", al ser consultada sobre el actual Gobierno del presidente Evo Morales, que la denunció bajo la Ley Contra el Racismo y la Discriminación.



"Es evidente que al Gobierno comienza a incomodarle la democracia. Es que es una ridiculez , un absurdo legal y político", exclamó al aire cuando se anotició de la queja que el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, realizó por una entrevista.



Relación de Erbol con el Gobierno



En la víspera, el presidente Evo Morales afirmó en un acto público en Pando que "no, no, no comparto contigo, no comparto contigo con la forma que hacen el periodismo”, cuando fue consultado por un periodista de la Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol).



Augusto Peña explicó que "respetan la posición del presidente y el resto de autoridades, pero tengo la impresión de que no tienen información completa del trabajo que nosotros desarrollamos. Al parecer hay una suerte de mala interpretación".



No es la primera vez que una autoridad del Gobierno observa a ese medio radial, atribuyendo su labor a la oposición, tal el caso del vicepresidente Álvaro García Linera en una pasada conferencia de prensa. "Hay una susceptibilidad al extremo", recalcó el director ejecutivo de Erbol.